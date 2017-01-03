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Встретились на передовой: двое разведчиков сыграли свадьбу в Мелитополе (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7853/92_main.1483455979.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/92_tn.1483455979.jpg Донбасс Поженились военнослужащие 93-ей механизированной бригады Наталья  (позывной "Багира") и Сергей (позывной "Феликс") 

Встретились на передовой: двое разведчиков сыграли свадьбу в Мелитополе (фото)

Сегодня, 17:15

Поженились военнослужащие 93-ей механизированной бригады Наталья  (позывной "Багира") и Сергей (позывной "Феликс") 

Перед Новым годом в Мелитополе Запорожской области состоялась военная свадьба. На торжественную роспись ребята прибыли  прямо с передовой.  Наталья  (позывной "Багира") из Ивано-Франковска, Сергей (позывной "Феликс") из Мелитополя. Судьба свела их в зоне боевых действий на Донбассе. Вместе они проходят службу в 93-ей механизированной бригаде в разведроте. О таких семьях говорят – их поженила война, пишет "РІА Мелитополь".

Мелитополец  Сергей Сердюк – выпускник 13-й школы и ЗИГМУ КПУ. По окончании вуза работал в строительной компании строителем и менджером, а когда начался Майдан, вступил в ОО "Самооборона Майдана Мелитополя". В 2015 году он добровольцем ушел воевать за целостность Украины.

"С первого раза на контрактную службу в военкомате меня не взяли, говорили, что в Украине нет мобилизации. Но я настойчивый", – улыбается Сергей, обнимая жену.

Под стать мужу оказалась и хрупкая Наташа. Когда в стране начался Майдан, Наташа училась на последнем курсе колледжа на ландшафтного дизайнера. Девушка говорит, что не могла оставаться дома и спокойно с экрана телевизора следить за происходящим в стране, поэтому уехала в Киев.

"Там я готовила еду, собирала вещи, а потом уехала домой, защитила диплом и стала проситься в ВСУ. Не брали поначалу. Пришлось ехать в Киев в Министерство обороны. И, представьте, через месяц меня таки приняли в ряды Вооруженных Сил. Родители, конечно, боялись за меня, переживали, но выбор мой приняли. Они понимают, что я занимаюсь  важным делом – защищаю страну", – говорит Наташа.

Кстати, позывной себе девушка взяла из детства. Выросла Наташа в деревне и любила лазать по деревьям, за что ее прозвали "Багирой".  На фронте пригодились и позывной и ловкость. Службу в разведроте Наталья начинала связистом, нынче санинструктор.

Сергея друзья называют "железным" и "Феликсом" за жесткий и революционный характер.

Познакомились сослуживцы 6 декабря на День вооруженных Сил Украины в секторе Б. Искра симпатии разгорелась в любовь. Нынче ребята ждут пополнения в семье, мечтают родить мальчика и девочку. А пока после свадьбы оба отправляются в расположение роты.

Напомним, в августе во Львовском военном госпитале бывший украинский боец Сергей Ющенко женился на уроженке Луганской области Екатерине. 
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