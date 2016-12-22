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ВСУ готовы соблюдать перемирие на Донбассе, но обещают давать "ответку" http://www.segodnya.ua/img/article/7820/31_main.1482407997.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/31_tn.1482407997.jpg Донбасс Украинские военные оставляют за собой право открывать огонь на провокационные действия противника

ВСУ готовы соблюдать перемирие на Донбассе, но обещают давать "ответку"

Сегодня, 13:56

Украинские военные оставляют за собой право открывать огонь на провокационные действия противника

Украинские военные готовы к перемирию. Фото: соцсети
Украинские военные готовы к перемирию. Фото: соцсети

Вооруженные силы Украины будут придерживаться режима прекращения огня в зоне боевых действия на Донбассе, однако оставляют за собой право на ответный огонь в случае атак противника. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что украинские военные и ранее демонстрировали выполнение Минских соглашений

"ВСУ неоднократно демонстрировали готовность выполнения Минских договоренностей. Все тяжелое вооружение было отведено, соблюдался режим прекращения огня. В дальнейшем ВСУ готовы выполнять мирный план президента", – заявил Мотузяник.

"Мы оставляем за собой право в случае провокационных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, несущих угрозу военнослужащим ВСУ, вести огонь в ответ. Но еще раз подчеркиваю, что ВСУ готовы к выполнению очередных решений Контактной минской группы", – добавил спикер МОУ.

Как стало известно от спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартина Сайдика, Группа договорилась о полном прекращении огня с 00:00 24 декабря в зоне боевых действий в связи с предстоящими праздниками.
Донбасс, ВСУ, перемирие, украинские военные, Мотузяник

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