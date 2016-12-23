ВСУ установила блокпост на окраине Новолуганского

Это позволит беспрепятственно обеспечивать почти 4 тыс жителей поселка продуктами питания и необходимыми товарами потребления

Вооруженные Силы Украины в пятницу, 23 декабря, установили блокпост на южной околице поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области, находящегося на линии разграничения на "Светлодарской дуге".

"Это позволит беспрепятственно обеспечивать почти 4 тыс жителей поселка продуктами питания и необходимыми товарами потребления, восстановить медицинское обеспечение, упорядочить процедуру провоза предприятиями необходимых товаров и горюче-смазочных материалов. Кроме того, это ускорит процедуру пропуска граждан для посещения своих родственников", – сообщается на официальном сайте Министерства обороны.

В сообщении отмечается, что блокпост был установлен по "многочисленным обращениям жителей поселка, внутренне-перемещенных лиц, предприятий и частных предпринимателей".

В свою очередь, украинский журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил на своей странице в Фейсбуке: ""46-ой батальон "Донбасс-Украина" вошел в Новолуганское. Командир говорит, село контролируем полностью. Контрабандисты приуныли".