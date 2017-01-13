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Вышло боком: соцсети насмешил кривой выстрел боевиков (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7880/69_main.1484318162.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/69_tn.1484318162.jpg Донбасс Пользователи гадают, как мог получиться такой снимок

Вышло боком: соцсети насмешил кривой выстрел боевиков (фото)

Сегодня, 16:33

Пользователи гадают, как мог получиться такой снимок

Боевики насмешили соцсети. Фото: Твиттер
Боевики насмешили соцсети. Фото: Твиттер

В интернете появилась фотография, которая быстро разлетелась по соцсетям – пользователей позабавил интересный кадр. Он был сделан, как утверждает подпись, в Донбассе на позициях боевиков. Автору удалось запечатлеть, как минометная мина вылетела из ствола боком. Судя по всему, снаряд утратил кинетическую энергию еще в стволе.

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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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