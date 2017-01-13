Вышло боком: соцсети насмешил кривой выстрел боевиков (фото)

В интернете появилась фотография, которая быстро разлетелась по соцсетям – пользователей позабавил интересный кадр. Он был сделан, как утверждает подпись, в Донбассе на позициях боевиков. Автору удалось запечатлеть, как минометная мина вылетела из ствола боком. Судя по всему, снаряд утратил кинетическую энергию еще в стволе.