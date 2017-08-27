"Выжженая земля": Марчук рассказал о новой тактике боевиков на Донбассе

Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу Евгений Марчук рассказал, как боевики поджигают поля и лесополосы на Донбассе.

Соответствующее заявление Марчук сделал в Facebook.

"Температуры на Донбассе сейчас высокие и в прямом и переносном смысле. Сухостоя там много, не говоря уже о полях созревших зерновых. Когда ветер в нашу сторону сепары стреляют осветительными ракетами но не в воздух для освещения, а прямой наводкой по полям и населенным пунктам", – заявил он.

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"Днем такую ракету почти не видно и выстрела почти не слышно. И догорает такая ракета не в воздухе, а на земле куда упала. И поджечь при такой погоде можно полгоризонта. И СММ ОБСЕ ничего не увидит", – добавил Марчук.

Напомним, ранее украинская сторона в Совместном центре контроля и координации сообщала, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе поджигают поля и лесополосы.