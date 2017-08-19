Выжженная земля: боевики на Донбассе изменили тактику

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе поджигают поля и лесополосы, сообщает украинская сторона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) на странице штаба АТО в Facebook.

"В СМИ ОРДО и ОРЛО участились случаи обвинений ВСУ в использовании ими зажигательных боеприпасов и использование так называемой "тактики выжженной войны". Состояние дел свидетельствует об обратном, именно НЗФ ОРДО и ОРЛО, применяя зажигательные боеприпасы, намеренно поджигают поля и лесополосы на линии разграничения сторон с целью вытеснения подразделений ВСУ с занимаемых ими позиций", – сказано в сообщении.

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Так, в течение последних нескольких дней было отмечено применение такой тактики действий в районах населенных пунктов Зайцево, Екатериновка, Марьинка, Новотошковское и Верхнеторецкое.

"Сознательное игнорирование боевиками негативных последствий опустошения земли, свидетельствует об отсутствии заинтересованности в решении конфликта мирным путем,", – сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК осуждает такие действия боевиков и призывает прекратить применение такой тактики в урегулировании конфликта на Донбассе.

Напомним, за минувшие сутки 25 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе.