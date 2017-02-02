Взрыв в Донецке: ликвидирован "Гарнизон", уничтожен жилой дом

Жители Донецк сообщают о разрушениях, вызванных недавним взрывом в Калининском районе Донецка. Боевики уже сообщили, что по Донецку была выпущена ракета РСЗО "Ураган".

"Прилет на Мотеле, попадание. Две остановки разворочено, люди пострадали… Половину заправки разнесло… Все горит, ужас, на базе (военная база боевиков. – Авт.) все окна повылетали", – сообщаюи жители Донецка в соцсетях.

Сейчас на месте предположительного падения ракеты "Урагана" находятся скорые и полиция. Дорога по Макеевскому шоссе перекрыта.

"Кто помнит магазин "Гарнизон" на Мотеле? Его уже нет. Снаряд "укропский" попал". – грустно сообщает сторонник так называемой "ДНР".

Сообщается о попадании в дом по адресу Токмакская, 8 – частный дом уничтожен, двое раненых. "В больнице профзаболеваний вылетели все окна" – также констатируют дончане.

При этом единого мнения о том, что произошло, нет даже у самих боевиков. Сначала было объявлено о попадании ракеты системы "Точки У".

"Не пишите бред, произошла детонация боекомплекта, был сильный взрыв", – возражает автор сепаратистского "Блога Донбасса".

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что боевики готовят страшную провокацию в Донецке, чтобы обвинить в ней силы ВСУ.

Между тем, за последний час в Авдеевке погиб уже второй мирный житель.