Юлия Герасименко: "Результат нашей работы — жизнь и здоровье детей"

— Программа "Адресная помощь" Гумштаба действует с начала конфликта на Донбассе. Как появилась идея помогать не только продуктами, но и медикаментами?

— На самом деле адресную помощь еще до начала конфликта оказывал Фонд Рината Ахметова. Люди обращались в самых сложных ситуациях, когда сами не могли справиться с бедой. Программа была ориентирована на помощь здесь и сейчас.

Очевидно, что во время вооруженного столкновения ситуация только усугубилась. Впервые в нашей истории появились раненые люди, дети. У многих от стресса и недоедания обострились хронические заболевания. Ситуация была критической. Ринат Ахметов принял решение помогать землякам.

— 1000 тяжелобольных детей ежегодно получают бесплатные медикаменты. Расскажите подробнее о проекте "Лекарства детям".

— Проект мы начали в октябре 2015 года. Его цель — обеспечить необходимыми медикаментами детей из Донбасса с тяжелыми хроническими диагнозами. Большая часть ребят являются инвалидами. До конфликта они получали медикаменты по госпрограммам. Больше двух лет помощи от государства нет. На горячую линию штаба пришло такое количество обращений от родителей тяжелобольных детей, что мы решили не просто помочь, а выделить отдельное направление. Помогать системно. Каждые три месяца дети получают медикаменты. Многие из ребят уже два года живут благодаря вовремя полученным лекарствам.

— Кто получает помощь по этому проекту?

— Все дети до 18 лет, как проживающие на неподконтрольных Украине территориях, так и дети-переселенцы на мирных территориях Донбасса. Самыми востребованными за время действия проекта стали противосудорожные препараты — штаб выдал более 800 наборов для детей, страдающих эпилепсией, 630 наборов противоастматических препаратов, порядка 700 наборов инсулина и тест-полосок.

Имя: Юлия Герасименко Родилась: 30.04.1988 года в городе Прилуки В 2010 году окончила Киевский национальный университет им. Т. Шевченко по специальности "Журналист". Сразу же после окончания университета начала работать журналистом в различных телевизионных проектах. С 2012 года начала карьеру на позиции специалиста Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", а на сегодняшний день является руководителем программы "Адресная помощь". "Я счастлива, что моя деятельность связана с благотворительностью. Даже жалею, что не сразу связала жизнь с этой сферой. Но понимаю — всему свое время", — говорит Юлия Герасименко.

— Кто стал самым первым получателем по проекту "Лекарства детям"?

— Как сейчас помню многодетную семью из Донецка, в которой воспитываются четверо детей. Родители обратились на нашу горячую линию сразу же после анонса программы — их сын страдает астмой с двух лет. Семья переселилась в Краматорск. Все это время каждые три месяца ребенок получает жизненно необходимые лекарства.

— Кто эти сотрудники штаба, которые готовы семь дней в неделю следить за ситуацией и реагировать на запросы?

— Наша команда — это люди, которые готовы круглые сутки работать для людей. Мы не можем подходить к выполнению работы формально. Иначе такой режим просто не выдержать. Каждое обращение — это непростая история семьи. Сотрудники воспринимают ее как личную, проживают вместе с семьей все сложности. Эмоционально тяжело. Поток обращений очень большой, но важно не очерстветь. У нас в команде много переселенцев из Донецка и области, и они очень хорошо понимают ситуацию, переживают за тех людей, которым мы помогаем.

— Как сотрудники штаба узнают о людях, нуждающихся в помощи?

— Многие родители уже знают, что штаб помогает детям, и обращаются на горячую линию по телефону 0 (800) 50-90-01. Кроме того, мы плотно сотрудничаем с медиками. Если к врачам-партнерам поступают больные дети и им необходима помощь — они знают куда обратиться. Сотрудники Гумштаба Рината Ахметова всегда на связи.

— Как дальше будет продолжаться работа проекта "Лекарства детям"?

— Мы видим, что потребность в лекарствах остается очень высокой. Люди регулярно обращаются. Работа проекта продолжится. Мы будем и дальше помогать семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

— Какие еще направления помощи актуальны? С чем обращаются жители Донбасса и переселенцы?

— Особое направление — раненые дети. Здесь мы подключаемся самостоятельно. Как только узнали из новостей или от сотрудников о происшествии, связываемся с больницами, ищем контакты врачей и родителей. Если дети пострадали в результате обстрела или несчастного случая, в течение часа мы стараемся этого ребенка найти, предложить максимально возможную помощь. Мы берем на себя полное медицинское сопровождение на весь период лечения раненых детей. К сожалению, часто дети остаются инвалидами и нуждаются в колясках, протезах, ходунках — эти средства технической реабилитации также обеспечивает Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Кроме этого, мы стараемся помочь во всех ургентных случаях. Если вопрос касается жизни и смерти ребенка — штаб всегда подключается и оказывает помощь.

— Откуда чаще всего поступают звонки о помощи на горячую линию Гумштаба и какие это просьбы?

— В первую очередь звонят жители Донецка и Макеевки, переселенцы из Мариуполя, Константиновки, из других областей Украины. Люди просят оказать помощь на лечение и проведение сложных операций, помочь детям, находящимся в реанимации. Много звонков с просьбой приобрести лекарства для детей, больных эпилепсией, астмой, сахарным диабетом. Также есть большая потребность в слухопротезировании, и мы помогаем закупить аппараты для слабослышаших детей.

— Что вас и сотрудников "Адресной помощи" вдохновляет в работе?

— Результат. В нашей работе – это жизнь и здоровье детей, их родителей. У нас есть раненый мальчик из Авдеевки. Мы с первых минут трагедии были рядом, помогали медикаментами, контролировали процесс лечения. И, несмотря на то что врачи не давали никаких прогнозов, ребенок сейчас встал на ноги. Он самостоятельно ходит! Это такая большая победа! Это и есть наша мотивация. Знать, что твоя работа в Гуманитарном штабе Рината Ахметова помогает людям выжить, качественно улучшить жизнь.