За нарушения боевиков отправляют "на яму" и убивают – разведка

Провинившихся бросают в специально вырытые котлованы, из которых невозможно самостоятельно выбраться, еду и воду им могут не давать несколько суток

Командование боевиков за нарушение дисциплины как наказание отправляет своих бойцов "на яму". Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, – передает УНН.

"В соединениях и частях 1, 2 АК ВС РФ возросло количество случаев применения командным составом чрезмерных наказаний подчиненных и гражданских лиц, задержанных в районах расположения подразделений, в частности: военнослужащих за незначительные нарушения воинской дисциплины отправляют "на яму" (обвиняемых бросают в специально вырытые котлованы, из которых невозможно самостоятельно выбраться, еду и воду им могут не давать несколько суток)", – говорится в сообщении.

Также указано, что "по приказу командира одного из подразделений 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК "на яме" почти сутки содержались четверо местных подростков за сбор гильз на запрещенной для гражданских территории".



Кроме этого, в "7-й отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2 АК продолжается практика наказания военнослужащих в составе целых подразделений (взвод, рота)". Так, личному составу подразделения, в котором произошел случай дезертирства, не выплачивают очередную месячную зарплату под предлогом возмещения расходов на поиск дезертира, добавили в разведке.



Как отмечается, "командиром подразделения 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК был отдан приказ на открытие огня по военнослужащим, которые избили офицера и отказались выполнять приказы до получения всей задолженности по денежному обеспечению, в результате чего пять "бунтовщиков" убиты и двое ранены", – говорится в сообщении.