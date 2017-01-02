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За попытку остановить уличную драку патрульному проломили череп топором http://www.segodnya.ua/img/article/7851/28_main.1483345828.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/28_tn.1483345828.jpg Донбасс Правоохранитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу

За попытку остановить уличную драку патрульному проломили череп топором

Сегодня, 10:30

Правоохранитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу

В Краматорске в ходе драки патрульного ударили топором по голове. Фото: npu.gov.ua
В Краматорске в ходе драки патрульного ударили топором по голове. Фото: npu.gov.ua

В Краматорске Донецкой области в ходе уличной драки тяжело пострадал патрульный полицейский. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Как отмечается, правоохранитель, находясь не на службе, заметил конфликт и решил прийти на помощь: четверо неизвестных избивали мужчину. В ходе драки они нанесли патрульному удар топором.

Инцидент произошел 1 января. Злоумышленники задержаны, несмотря на то, что они пытались скрыться с места происшествия на автомобиле.

"Пострадавшего заметил наряд патрульной полиции, который проезжал по маршруту, вызвал карету скорой помощи и начал преследовать нарушителей. В результате машина беглецов была блокирована и остановлена уже в другой части города", – сообщили в полиции.

Патрульный и еще один пострадавший местный житель были госпитализированы. У первого врачи диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытый перелом черепа, у второго – рубленую рану щеки и закрытую черепно-мозговую травму.

"Все участники драки задержаны и доставлены в Краматорский отдел полиции. По факту открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", – говорится в сообщении.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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