В Авдеевке задержали крымчанина, который корректировал огонь боевиков
Его везут в Киев
В Авдеевке Донецкой области прокуратура совместно с контрразведкой СБУ задержали крымчанина, который корректировал огонь боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Задержанному сегодня сотрудниками прокуратуры совместно с контрразведкой СБУ в Авдеевке пособнику террористов, который корректировал огонь противника, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258-3 УК", – пишет Сарган.
Как информирует пресс-секретарь генпрокурора, задержанный Третьяков Андрей, 1973 года рождения, уроженец Крыма.
"Сейчас задержанного доставляют в Киев для продолжения следственных действий и избрания меры пресечения", – добавила она.
Отметим, что о задержании корректировщика огня боевиков в Авдеевке ранее написал украинский журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook. Больше всего журналиста поразил тот факт, что в доме у подозреваемого висел украинский флаг.
Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.
31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.
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