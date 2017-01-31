Задействованы все международные инструменты для прекращения огня – Порошенко о ситуации в Авдеевке

Президент Украины заявил, что ожидает соответствующей реакции от международных партнеров в связи с обострением на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко на совещании с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке (Донецкая обл.) сообщил о действиях, направленных на международное осуждение эскалации боевых действий в указаном районе. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Порошенко сообщил, что поручил заместителю главы администрации президента Украины Константину Елисееву немедленно вынести вопрос обострения ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН.

"Сегодня мы ждем соответствующих заявлений со стороны наших международных партнеров", – отметил глава государства.

"На сегодняшний день, впервые за много дней, против гражданского населения и против наших частей были применены "Грады", массовые обстрелы из крупнокалиберной артиллерии – если у кого-то поворачивается язык говорить о снятии санкций, то что еще нужно для того, чтобы привлечь агрессора к ответственности?", – подчеркнул Порошенко.

Президент также отметил, что в связи с развертыванием боевых действий Украина задействовала все международные инструменты для обеспечения режима прекращения огня.

Украинская сторона обратилась к ОБСЕ, даны соответствующие указания украинским представителям в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в вопросах прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Кроме того, дано задание сегодня организовать переговоры в составе Трехсторонней контактной группы. Также об обострении ситуации на Донбассе проинформированы партнеры в Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе и НАТО.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений лилий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.