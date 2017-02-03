Захарченко приказал боевикам готовиться к бою

Сегодня, 10:18

В оккупированном Донецке людей отправляют в бомбоубежища

Боевики приведены в боеготовность. Фото: AFP
Боевики приведены в боеготовность. Фото: AFP

Главарь самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко издал приказ привести личный состав вооруженных формирований во всех местах дислокации в полную боевую готовность. Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Тымчук.

"Также акцентировано внимание на необходимости подготовки мест для эвакуации жителей из н.п.Ясиноватая, Макеевка и Донецк "в случае наступления ВСУ". В Ясиноватой и Донецке (западные районы) продолжаются обходы жилых домов представителями "полиции" и ЖКХ с рекомендациями всем жителям находиться в подвалах и бомбоубежищах", – отметил Тымчук.

Кроме того, добавил эксперт, в Макеевке врачи всех уровней обязаны круглосуточно находиться на рабочих местах в ожидании особых распоряжений.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе погибли четверо украинских военных.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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