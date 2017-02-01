Запорожская область готова оказать помощь жителям Авдеевки

Сегодня, 14:40

В случае полной эвакуации населения Авдеевки помощь понадобится около 12 тысячам граждан

фото facebook.com/Bogdan Taranin
фото facebook.com/Bogdan Taranin

В случае эвакуации пострадавших вследствие обострения военного конфликта в Авдеевке Запорожская область готова оказать помощь жителям города.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

"По предварительным данным, в случае эвакуации населения Авдеевки помощь понадобится около 12 тысячам граждан. Их планируется перевезти в ближайшие к городу населенные пункты. В случае необходимости Запорожская область готова принять новых переселенцев. В частности, в регионе остается еще почти 300 свободных мест для поселения, а также создан определенный резерв. Также уже готов для поселения людей общежитие в Новониколаевском районе, однако сейчас в его открытии нет острой необходимости", – заявил начальник регионального штаба по вопросам социального обеспечения и временного размещения семей и переселенцев Николай Головань.

На сегодня, по информации регионального штаба, в области зарегистрировано почти 70 тысяч внутренне перемещенных лиц. Ежедневно за помощью специалистов обращается около 10-15 человек.

Как сообщалось, всех желающих выехать из Авдеевки, которую уже несколько дней обстреливают боевики, начали эвакуировать

Напомним, с 29 января вокруг Авдеевки (Донецкая обл.) не прекращаются ожесточенные бои – незаконные вооруженные формирования штурмуют позиции Вооруженных Сил Украины и обстреливалют Авдеевку из различных артиллерийских систем, танков и реактивных систем залпового огня. Из-за повреждения коммуникаций и угрозы гуманитарной катастрофы в городе объявлена чрезвычайная ситуация. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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