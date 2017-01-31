Завтра в восемь часов утра начнется эвакуация мирного населения из Авдеевки – ГСЧС

Сегодня, 19:07

Как сообщается, сейчас формируются списки людей, которые планируют уехать из города Авдеевка

Авдеевка. Фото: akhz.metinvestholding.com
Авдеевка. Фото: akhz.metinvestholding.com

Завтра в восемь часов утра начнется эвакуация мирного населения из Авдеевки, которое страдает от обстрелов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Донецкой области.

"Сейчас формируются списки людей, которые планируют уехать из города Авдеевка. Эвакуацию планируется начать примерно в восемь часов утра ", – сообщили в ГСЧС.

Как сообщалось, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а градообразующее предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

Как сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, по состоянию на 12.45 режима тишины все еще нет, а боевики продолжают обстрелы Авдеевки. По его информации, один из местных жителей получил ранение, однако решение о полномасштабной эвакуации пока не принимается. При этом глава ОВГА сообщил, что, на случай объявления эвакуации, все приготовления к ней завершены.
Донбасс, эвакуация, боевики, ГСЧС, авдеевка

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УНН

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