Завтра в восемь часов утра начнется эвакуация мирного населения из Авдеевки – ГСЧС

Как сообщается, сейчас формируются списки людей, которые планируют уехать из города Авдеевка

Завтра в восемь часов утра начнется эвакуация мирного населения из Авдеевки, которое страдает от обстрелов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Донецкой области.

"Сейчас формируются списки людей, которые планируют уехать из города Авдеевка. Эвакуацию планируется начать примерно в восемь часов утра ", – сообщили в ГСЧС.

Как сообщалось, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а градообразующее предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

Как сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, по состоянию на 12.45 режима тишины все еще нет, а боевики продолжают обстрелы Авдеевки. По его информации, один из местных жителей получил ранение, однако решение о полномасштабной эвакуации пока не принимается. При этом глава ОВГА сообщил, что, на случай объявления эвакуации, все приготовления к ней завершены.