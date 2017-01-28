Жданов пояснил, как Украине противостоять оккупантам на Донбассе

Вчера, 14:56

Украина должна быть готова отвечать огневыми ударами на обстрелы российских военных, отмечает эксперт

Украинские военные должны контратаковать. Фото: Facebook
Украинские военные должны контратаковать. Фото: Facebook

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина страдает из-за своего "мирного плана", не отвечая на обстрелы боевиков, хотя должна проводить контрбатарейную борьбу. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "112 Украина".

Он считает, что Украина должна быть готова отвечать огневыми ударами над обстрелы российских военных.

"Необходимо создавать систему огненного поражения или систему разведки. Для того чтобы мы мониторили вероятные районы огневых позиций, мониторили перемещение техники постоянно или любое угрожающее перемещение, должна быть готова артиллерия для того, чтоб открыть огонь в ответ, для того, чтобы проводить контрбатарейную борьбу. Мы этого не делаем, у нас мирный план, потому наше дело на сегодня – это получать снаряды и нести потери, к сожалению", – говорит Жданов.

Ранее российский оппозиционный политик Илья Пономарев рассказывал, как вернуть Донбасс без кровопролития. По его словам, для урегулирования ситуации на Донбассе и возвращения оккупированных территорий, Украина могла бы предложить альтернативу Минским соглашениям в виде пакета предложений, а также "переманить" главарей боевиков на свою сторону.

В свою очередь "Киборги" из 3-го отдельного полка специального назначения рассказывали, что в начале войны на Донбассе можно было изменить сценарий боев в пользу украинской армии и перейти в наступление.
Донбасс, эксперт, артиллерия, жданов

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