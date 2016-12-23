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Жебривский: Рано или поздно Донбасс ждет "хорватский сценарий" http://www.segodnya.ua/img/article/7824/21_main.1482491355.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/21_tn.1482491355.jpg Донбасс Украина в любом случае больше не намерена отдавать свои территории оккупантам, заявил чиновник

Жебривский: Рано или поздно Донбасс ждет "хорватский сценарий"

Сегодня, 13:05

Украина в любом случае больше не намерена отдавать свои территории оккупантам, заявил чиновник

Павел Жебривский. Фото: obozrevatel.com
Павел Жебривский. Фото: obozrevatel.com

Украина не готова больше уступать свои территории оккупантам и должна заниматься усилением армии, так как в будущем Донбасс, скорее всего, ждет "хорватский сценарий". Об этом рассказал на пресс-конференции в Краматорске Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает ОстроВ.

Он отметил, что россияне сейчас находятся в выжидательном положении по поводу позиции новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине.

"Я не являюсь таким оптимистом. Россияне поставили все на паузу. Ждут, какую позицию займет (избранный президент США – "ОстроВ) Трамп", – сказал Жебривский.

Чиновник подчеркнул, что Украина в любом случае не готова уступать свои территории.

По его словам, сейчас нужно обустраивать подконтрольную Украине территорию Донбасса, уделять внимание переговорщикам для давления на Россию и заниматься дальнейшим строительством армии.

"Мы придем, в конце концов, к хорватскому варианту", – сказал губернатор, подразумевая, что возможен именно силовой путь возвращения неподконтрольных территорий.

В 1995 году Хорватия после двух удачных военных операций "Молния" и "Буря" принудила мятежную Сербскую Краину к подписанию Эрдутского соглашению, по которому непризнанная республика при помощи ООН была мирно интегрирована в Хорватию в 1998 году.

Напомним, летом Жебривский рассказывал, что у Украины есть два варианта возвращения контроля Украины над отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Первый сценарий предполагает усиление санкционного давления на Россию, которая поддерживает боевиков, а второй – усиление Вооруженных Сил Украины и наступление на противника.
Хорватия, Донбасс, чиновник, трамп, жебривский

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