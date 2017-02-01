Жебривский рассказал, как прошла ночь в Авдеевке

Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно. Об этом на своей странице в соцсети рассказал губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

"Боевики продолжали стрелять из градов, пушек и танков. Но по сравнению с вчерашним днем удалось даже немного поспать и жителям измученного города, и защитникам. Ночью, по техническим причинам, температура в теплосетях города немного упала, но работникам Коксохима уже удалось ее поднять. Сейчас температура теплоносителя 35 градусов", – пояснил Жебривский.

По его словам, сейчас в городе есть вода, давления хватает, чтобы поднять ее до 4 этажа. Также функционирует газоснабжение.

Напомним, в понедельник Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигала 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду. Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.





