Жебривский рассказал, как жители Авдеевки пережили ночь (видео)

В городе есть вода и тело, но выстрелы по-прежнему слышны

В Авдеевке утром запланирована раздача гуманитарной помощи, ремонтные бригады готовятся к восстановительным работам.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, ночь прошла немного спокойнее, хотя обстрелы Авдеевки продолжались.

"Буквально три минуты назад также слышна была канонада. За ночь раненых среди гражданского населения нет. С 6 до 9 утра подаем воду, она доходит до верхних этажей. Тепло удалось поднять до 16 градусов, а в некоторых помещениях, где нормальные поставили окна и утеплили, до 20-22 градусов тепла. Работает пункт обогрева. Уже готовы к раздаче горячей пищи", – сказал он.

Жебривский также сообщил, что поступили первые автомобили со строительными материалами, и сегодня их планируют доставить в поврежденные дома.

Кроме того, сегодня 29 детей и их родителей будут вывезены из города.

Напомним, что ожесточенные бои под Авдеевкой продолжаются с 29 января. В городе объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать.

Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.