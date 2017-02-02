Жебривский рассказал, как жители Авдеевки пережили ночь (видео)
В городе есть вода и тело, но выстрелы по-прежнему слышны
В Авдеевке утром запланирована раздача гуманитарной помощи, ремонтные бригады готовятся к восстановительным работам.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
По его словам, ночь прошла немного спокойнее, хотя обстрелы Авдеевки продолжались.
"Буквально три минуты назад также слышна была канонада. За ночь раненых среди гражданского населения нет. С 6 до 9 утра подаем воду, она доходит до верхних этажей. Тепло удалось поднять до 16 градусов, а в некоторых помещениях, где нормальные поставили окна и утеплили, до 20-22 градусов тепла. Работает пункт обогрева. Уже готовы к раздаче горячей пищи", – сказал он.
Жебривский также сообщил, что поступили первые автомобили со строительными материалами, и сегодня их планируют доставить в поврежденные дома.
Кроме того, сегодня 29 детей и их родителей будут вывезены из города.
Напомним, что ожесточенные бои под Авдеевкой продолжаются с 29 января. В городе объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать.
Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.
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