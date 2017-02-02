Жебривский рассказал, как жители Авдеевки пережили ночь (видео)

Сегодня, 10:15

В городе есть вода и тело, но выстрелы по-прежнему слышны 


В Авдеевке утром запланирована раздача гуманитарной помощи, ремонтные бригады готовятся к восстановительным работам.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, ночь прошла немного спокойнее, хотя обстрелы Авдеевки продолжались.

"Буквально три минуты назад также слышна была канонада. За ночь раненых среди гражданского населения нет. С 6 до 9 утра подаем воду, она доходит до верхних этажей. Тепло удалось поднять до 16 градусов, а в некоторых помещениях, где нормальные поставили окна и утеплили, до 20-22 градусов тепла. Работает пункт обогрева. Уже готовы к раздаче горячей пищи", – сказал он.

Жебривский также сообщил, что поступили первые автомобили со строительными материалами, и сегодня их планируют доставить в поврежденные дома.

Кроме того, сегодня 29 детей и их родителей будут вывезены из города.

Напомним, что ожесточенные бои под Авдеевкой продолжаются с 29 января. В городе объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать.

Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.
жители, катастрофы, угрозы, больные, пункт обогрева, автомобили, жебривский, обстрелы, авдеевка, канонада, эвакуированы, администрации
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Жебривский рассказал, как жители Авдеевки пережили ночь (видео)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Обстрелы Авдеевки не прекращаются. Фото: AFP

Жители Авдеевки готовы бежать из города

31 Января, 08:52

Люди остались без тепла, воды и электроэнергии, а обстрелы не прекращаются

Украина

С 29 января в районе Авдеевки идут интенсивные бои. Фото: Facebook

В эвакуации из Авдеевки нет необходимости - Жебривский

Вчера, 15:51

В городе действует "режим тишины", местные жители не паникуют, рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский

Донбасс

Многострадальная авдеевская промзона. Фото: Facebook

В РФ пообещали прекратить обстрелы Авдеевки – Жебривский

31 Января, 09:08

Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие"

Общество

Павел Жебривский. Фото: politrada.com

Декларация Жебривского: дом в Киеве, бриллианты жены и акции иностранной компании

30 Октября 2016, 05:45

Председателю ДонОВГА принадлежит автомобиль ВАЗ 1993 года выпуска, а его жене – "Лексус" 2008 года выпуска

Донбасс

Павел Жебривский. Фото: korrespondent.net

Путин спустился с небес на землю после эйфории с "крымскими диверсантами" - Жебривский

22 Августа 2016, 19:30

На территории боевых действий зафиксировано снижение интенсивности ведения огня

Донбасс

Авдеевка остается без энергоснабжения. Фото: yugpress.com

Авдеевка останется без энергоснабжения - Жебривский

31 Января, 16:17

Боевики не прекращают обстрелы населенного пункта

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования