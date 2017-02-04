Жебривский рассказал подробности обстрела электриков под Авдеевкой (видео)

В результате обстрела украинских электриков, которые проводили работы по восстановлению энергоснабжения Авдеевки, никто не пострадал. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

"Монтажники облэнерго подготовились к ремонту, но когда один из них поднялся на опору ЛЭП, российские наемники, несмотря на гарантии прекращения огня, открыли по нему стрельбу", – говорится в сообщении. Из-за обстрела работу над восстановлением энергоснабжения Авдеевки пришлось прервать.

Павел Жебривский отмечает, что 5 февраля ремонтная бригада снова попытается выйти на место обрыва ЛЭП. Электромонтажники совместно с сотрудниками ГСЧС выявили в районе Авдеевки два обрыва линии электропередач.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал обстрел боевиками ремонтников, которые пытаются помочь населению Авдеевки. "Только начинаем ремонтные работы, чтобы помочь населению Авдеевки, как российские марионетки начинают обстрелы. Это все, что вам нужно знать о Кремле", – заявил он на странице МИД Украины в Facebook.

Напомним, в районе Авдеевки уже седьмой день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. На данный момент из города эвакуированы около трех сотен человек.

4 февраля в миссии ОБСЕ заявили, что работы по восстановлению электроснабжения Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции прервано: боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы.

Сегодня днем сообщалось, что ГСЧС разминирует дорогу к месту повреждения, чтобы восстановить электроснабжение Авдеевки и ДФС.

Позже в Штабе по руководству военной операцией на Донбассе заявили, что боевики выпустили по Авдеевке 7,5 тысяч боеприпасов из тяжелого вооружения.