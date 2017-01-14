Жебривский: За время существования министерства по вопросам АТО, я ни разу не общался с министром

На вопрос, почему так происходит, глава ВГА ответил: "Я не знаю, возможно, ребята не понимают, чем им заниматься"

За время существования министерства по вопросам АТО я ни разу не общался с министром Вадимом Чернышом. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"За все время существования этого министерства ( по вопросам АТО, – ред.) я ни разу не общался с министром… Он был 3 раза на территории Донецкой области, приезжал с миссией ОБСЕ, но ни разу он не просил встречи со мной", – заявил Жебривский.

На вопрос, почему так происходит, глава ВГА ответил: "Я не знаю, возможно, ребята не понимают, чем им заниматься".

"Насколько я знаю, у них нет финансового ресурса. Я не собираюсь это министерство обвинять в каких-то коррупционных действиях, потому что у них денег нет", – отметил Жебривский.

Напомним, в составе правительства Владимира Гройсмана появились должности вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий и АТО, им стал Владимир Кистион, а также министра по делам АТО и оккупированных территорий – эту должность занял Владимир Черныш.