Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
Жебривский: За время существования министерства по вопросам АТО, я ни разу не общался с министром http://www.segodnya.ua/img/article/7882/82_main.1484420931.png http://www.segodnya.ua/img/article/7882/82_tn.1484420931.png Донбасс На вопрос, почему так происходит, глава ВГА ответил: "Я не знаю, возможно, ребята не понимают, чем им заниматься"

Жебривский: За время существования министерства по вопросам АТО, я ни разу не общался с министром

Сегодня, 21:20

На вопрос, почему так происходит, глава ВГА ответил: "Я не знаю, возможно, ребята не понимают, чем им заниматься"

Глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский в эфире телеканала &quot;112 Украина&quot;. Фото: 112.ua
Глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский в эфире телеканала "112 Украина". Фото: 112.ua

За время существования министерства по вопросам АТО я ни разу не общался с министром Вадимом Чернышом. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"За все время существования этого министерства ( по вопросам АТО, – ред.) я ни разу не общался с министром… Он был 3 раза на территории Донецкой области, приезжал с миссией ОБСЕ, но ни разу он не просил встречи со мной", – заявил Жебривский.

На вопрос, почему так происходит, глава ВГА ответил: "Я не знаю, возможно, ребята не понимают, чем им заниматься".

"Насколько я знаю, у них нет финансового ресурса. Я не собираюсь это министерство обвинять в каких-то коррупционных действиях, потому что у них денег нет", – отметил Жебривский.

Напомним, в составе правительства Владимира Гройсмана появились должности вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий и АТО, им стал Владимир Кистион, а также министра по делам АТО и оккупированных территорий – эту должность занял Владимир Черныш.
ОБСЕ, черныш, жебривский, Владимир Черныш

Вы сейчас просматриваете новость "Жебривский: За время существования министерства по вопросам АТО, я ни разу не общался с министром". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мнения

Глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский в эфире телеканала "112 Украина". Фото: 112.ua

Жебривский объяснил, почему невозможна четкая и жесткая блокада "ЛНР/ДНР"

Сегодня, 21:06

По его словам, когда говорят о торговле с неподконтрольными Украине территориями, то в первую очередь, речь идет об угле

Донбасс

Ирина Геращенко. Фото: Facebook

В Луганской обласни необходимо создавать условия для поселения переселенцев - Геращенко

Вчера, 21:13

Первый вице-спикер Верховной Рады отметила важность восстановления объектов культурной сферы области

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.