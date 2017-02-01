Жебривский заявил о готовности эвакуировать жителей Авдеевки при добровольном желании

Сейчас нет необходимости в эвакуации всего города

Авдеевская больница обеспечена светом и лекарствами, и пока потребности в эвакуации нет, но желающих покинуть город могут эвакуировать, заявил Павел Жебривский.

"Сейчас мы не видим необходимости в эвакуации, но, если родители захотят вывезти детей добровольно, мы поможем. Начнем добровольную эвакуацию для того, чтобы дети не слышали этих "бахов". На сегодня уже есть обращения, у нас есть куда эвакуировать, есть на чем. У нас есть транспорт, работает штаб, работает стационарная связь. Тех, кто хочет – мы будем вывозить", – заявил телеканалу "Громадське" председатель военно-гражданской администрации Донецкой области Жебривский во вторник.

Также председатель Донецкой ВГА отметил, что местная больница обеспечена двумя генераторами – одним рабочим, а вторым запасным.

"Ни на минуту больница не оставалась без питания, мы можем оказать помощь всем нуждающимся. Лекарств достаточно", – сказал он.

Напомним, что в Авдеевке объявили режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. Местные власти готовятся к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.

В домах жителей Авдеевки поддерживается тепло благодаря коксохимическому заводу, спасатели организовали пункты обогрева, для людей развозят горячую еду, а во многих городах собирают теплые вещи, продукты, медикаменты.