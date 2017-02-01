Жебривский заявил о начале переговоров по установлению "режима тишины" на Донбассе на 2 февраля

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил о начале переговоров по установлению "режим тишины" на Донбассе на 2 февраля, сообщает "5 канал".

"Сейчас ведутся переговоры о режиме тишины на завтра. Как это получится, пока не знаем. Хотя с той стороны на данный момент без воды пололовина Донецка, Макеевка и Ясиноватая. Я думаю, если хоть немного россияне заботятся о людях, которым они навязывают "русский мир", то завтра дадут "режим тишины", и Авдеевка будет с теплом", – рассказал Жебривский.

"Сегодня люди имеют в помещениях от 10 до 15 градусов, в зависимости, кто как утеплил свои дома. Вода самотеком поднималась до четвертого этажа, а на вечер самотек остановился. Но завтра утром мы качнем воду для людей, чтобы они запаслись водой. У нас таких подач может быть три – есть резерв. Очень надеемся, что завтра возобновим "режим тишины" и восстановим водоснабжение для Авдеевки", – добавил он.

Отметим, что в результате обстрела Авдеевки со стороны боевиков поврежден водопровод с технической водой, подтоплены 5 участков.

Напомним, в Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.

Утром в штабе АТО сообщили, что с началом нового дня обстрелы Авдеевки продолжились, противник применяет "Грады", артиллерию калибром 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в 7:00 российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма позиций сил АТО. Днем в МОУ заявили, что Авдеевка и Красногоровка – две самые горячие точки АТО.