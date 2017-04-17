Жестокое ДТП на Донбассе: есть погибшие и раненые

Сегодня, 11:21

Авария произошла минувшим вечером в Донецкой области

В ДТП погибли два человека. Фото: полиция
В ДТП погибли два человека. Фото: полиция

Минувшим вечером на автодороге Селидово – Горняк – Максимильяновка произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ-2101 не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099. 

"В результате из троих мужчин, которые находились в автомобиле ВАЗ-2101, один погиб на месте, а двое, 27 и 30 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Личность погибшего сейчас устанавливают правоохранители", – отметили в полиции.

Травмы также получил 34-летний водитель ВАЗ-21099, его 55-летняя пассажирка получила ушиб поясницы, а вторая, 52-летняя женщина, скончалась на месте.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
ДТП, Донбасс, женщина, погиб, селидово, правоохранители, скончалась, обстоятельства

Вы сейчас просматриваете новость "Жестокое ДТП на Донбассе: есть погибшие и раненые". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Грабителей задержали. Фото: progorodsamara.ru

Под Харьковом произошел налет на предприятие

Сегодня, 10:55

Злоумышленники угнали автомобили, но вскоре попали в ДТП

Донбасс

Боевики распространяют безумные слухи. Фото: AFP

Бред и фобии: чего боятся боевики на Донбассе

Сегодня, 09:52

На оккупированных территориях распространяют безумные слухи

Донбасс

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP

Боевики вывели из строя военных

Сегодня, 08:14

Противник ведет обстрелы по всей линии разграничения

Донбасс

Как празднуют Пасху украинские бойцы на Донбассе

Вчера, 16:55

Военные капелланы посетили передовые позиции в Авдеевке, чтобы поздравить воинов с праздником Светлого Христова Воскресения

Донбасс

Боевики продолжают обстрелы. Фото: AFP

Пасхальное "перемирие": боевики применяют минометы и бронетехнику

Вчера, 15:18

На Мариупольском направлении вчера произошло 17 вражеских обстрелов

Донбасс

Олег Скрипка. Фото: joinfo.ua

В глазах безнадега: Скрипка рассказал о встрече с жителями ОРДЛО

Вчера, 10:53

Группа "ВВ" выступала не только в городах, но и в военных частях

Происшествия

В Киеве пьяный лихач врезался в патрульных

15 Апреля, 22:10

Алкотест показал наличие в крови 2.57 промилле алкоголя

Одесса

Фото: СБУ

В Одессе задержали иностранца, который задолжал бюджету Италии 180 миллионов евро

15 Апреля, 19:21

В СБУ сообщили, что мужчину ждет экстрадиция 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования