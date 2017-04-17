Жестокое ДТП на Донбассе: есть погибшие и раненые

Минувшим вечером на автодороге Селидово – Горняк – Максимильяновка произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ-2101 не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099.

"В результате из троих мужчин, которые находились в автомобиле ВАЗ-2101, один погиб на месте, а двое, 27 и 30 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Личность погибшего сейчас устанавливают правоохранители", – отметили в полиции.

Травмы также получил 34-летний водитель ВАЗ-21099, его 55-летняя пассажирка получила ушиб поясницы, а вторая, 52-летняя женщина, скончалась на месте.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.