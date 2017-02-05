Житель Авдеевки: Главарь боевиков, который восстание поднял, из Луганска, а умер где – в Москве (видео)

Сегодня, 08:25

Ситуация в районе Авдеевки обострилась 29 января, когда пророссийские боевики усилили обстрелы промзоны


Военный корреспондент Анна Домбровская опубликовала в Youtube интервью с жителем прифронтового города Авдеевка Донецкой области. Тот отметил, что если бы боевики так называемой "ДНР" не приехали в Украину, все было бы нормально, – передает "Гордон".

"Резко за два года появилось "ЛНР" и "ДНР". Чтобы провозгласить независимость, надо откуда-то все брать... С Луганска, элементарно, их руководитель, который восстание поднял. А умер, где? В Москве? О чем дальше говорить", – рассказал он.

Мужчина отметил, что народ разбили на две половины. "Это Украина. Я приду к вам в дом со своим уставом и скажу, что все, завтра у нас не Украина, а Россия. Что это получится? Это получится, что ты мне насрал, грубо выражаясь, мягко говоря. Ты пришел на чужую территорию, а мы вот тут должны в очередях стоять по целому дню. Какие-то пункты обогрева", – отметил мужчина.

Он подчеркнул, что ему "ничем не помешала Украина". Еще один житель Авдеевки пожаловался, что не может теперь поехать к своей дочери в Донецк, а его дочь со штампом "ДНР" в дипломе теперь не сможет никуда устроиться на работу. "Поначалу была агитация за отсоединение. Что мы заживем выше крыши. Вот я хочу женщину, что тут агитировала ходила, увидать и посмотреть на нее", – подытожил он.

Напомним, ситуация в районе Авдеевки обострилась 29 января, когда пророссийские боевики усилили обстрелы промзоны. В ночь на 31 января окраины Авдеевки обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град".

С 30 января в городе не было света и воды. В связи с этим в городе объявили чрезвычайное положение, проводится частичная эвакуация.

1 февраля глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации предоставила письменное подтверждение гарантий об установлении режима тишины в районе Авдеевки. Через несколько часов стало известно, что боевики нарушили режим тишины и открыли огонь по ремонтной бригаде, которая должна была починить линии электропередач в Авдеевке.

3 февраля бригада электромонтажников выехала на места порыва линий, однако восстановить электроснабжение в Авдеевке не удалось, поскольку ремонтные работы не смогли начать из-за обстрелов. Сегодня ситуация повторилась.

В штабе АТО сообщили, что, 4 февраля, ближе к вечеру ситуация в Авдеевской промзоне снова обострилась, так как боевики начали штурм позиций украинских военных.

По информации Совместного центра по контролю и координации на Донбассе, за последние пять дней боевики выпустили по Авдеевке 345 тонн боеприпасов.
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