Житель Авдеевки помогал боевикам убивать военных

Сегодня, 17:00

Суд приговорил корректировщика противника к шести годам тюрьмы

Пособника боевиков осудили Фото: grim.com.ru
Пособника боевиков осудили Фото: grim.com.ru

В Донецкой области на шесть осудили 57-летнего жителя Авдеевки, который в течение июля-августа 2015 года сотрудничал с боевиками. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, мужчина регулярно по телефону передавал боевикам данные о местах дислокации и перемещении военнослужащих и военной техники ВСУ, а также других военных формирований.

"Кроме того, установлено, что мужчина корректировал места необходимого артиллерийского обстрела украинских военнослужащих", – пояснили в прокуратуре.

Вина мужчины была доказана полностью.

Ранее Георгий Тука заявлял, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По его словам, из-за экономического кризиса Россия прекратит финансирование террористических группировок на Донбассе.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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