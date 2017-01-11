Житель Донбасса два года был живым "мертвецом"

В Славянске задержали мужчину, который два года считался умершим. Об этом рассказали в полиции Донецкой области.

По данным ведомства, личность 36-летнего уроженца Бахмута установили с помощью системы мгновенной проверки.

"Мужчина сбежал из спецучреждения и почти два года скрывался от близких и правоохранителей. Сейчас найденный возвращен родным, которые считали, что потеряли его. По имеющейся информации ранее он уже трижды покидал место проживания и имеет серьезные психические расстройства", – пояснили в полиции.

Напомним, с начала прошлого года полицейские разыскали 584 жителя, которые имели статус "без вести пропавшего", в том числе 12 – на временно оккупированной территории. Остаются неразысканными около 1500 человек.