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Житель Донбасса два года был живым "мертвецом" http://www.segodnya.ua/img/article/7872/44_main.1484137175.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/44_tn.1484137175.jpg Донбасс Установить личность мужчины помогла система мгновенной проверки

Житель Донбасса два года был живым "мертвецом"

Сегодня, 14:17

Установить личность мужчины помогла система мгновенной проверки

Мужчину два года считали умершим. Фото: OldtimeWallpapers.com
Мужчину два года считали умершим. Фото: OldtimeWallpapers.com

В Славянске задержали мужчину, который два года считался умершим. Об этом рассказали в полиции Донецкой области.

По данным ведомства, личность 36-летнего уроженца Бахмута установили с помощью системы мгновенной проверки.

"Мужчина сбежал из спецучреждения и почти два года скрывался от близких и правоохранителей. Сейчас найденный возвращен родным, которые считали, что потеряли его. По имеющейся информации ранее он уже трижды покидал место проживания и имеет серьезные психические расстройства", – пояснили в полиции.

Напомним, с начала прошлого года полицейские разыскали 584 жителя, которые имели статус "без вести пропавшего", в том числе 12 – на временно оккупированной территории. Остаются неразысканными около 1500 человек.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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