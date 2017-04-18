Житель Донбасса разгуливал по улицам с автоматом

Сегодня, 02:36

Молодого человека задержали правоохранители

Молодого человека задержали. Фото: AFP
Молодого человека задержали. Фото: AFP

В Новогродовке задержали местного жителя. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, правоохранители задержали на улице молодого человека, который нес подозрительный предмет. Во время проверки выяснилось, что предметом оказался автомат Калашникова с 30 патронами.

"Владельцем оружия оказался 26-летний местный житель. Парень не смог пояснить, откуда у него автоматическое оружие и с какой целью он его хранит", – отметили в полиции.

Парню грозит до 7 лет лишения свободы.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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