Житель Донбасса забил трех человек до смерти молотком

Сегодня, 17:41

Убийцу приговорили к большому тюремному сроку

Убийце дали 15 лет. Фото: chto-proishodit.ru
Убийце дали 15 лет. Фото: chto-proishodit.ru

За жестокое убийство трех бездомных жителя Покровска приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

По данным ведомства, 38-летний мужчина в ночь на 8 июня 2015 года, после употребления спиртных напитков, решил убить трех человек, с которыми у него давно сложились неприязненные отношения на почве конфликта.

"Взяв дома слесарный молоток, мужчина отправился к месту, где жертвы постоянно оставались ночевать, поскольку не имели постоянного места жительства. К тому времени они спали на земле. Мужчина по очереди нанес им множественные удары по голове", – пояснили в прокуратуре.

От полученных травм двое мужчин и женщина скончались на месте.

Напомним, в Ровенской области сын до смерти избил родного отца. 64-летний мужчина скончался на второй день после "драки".
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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