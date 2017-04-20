Житель Запорожья стал "легионером" боевиков

Сегодня, 11:05

Молодой человек в октябре 2014 года вступил в незаконное формирование "Легион" самопровозглашенной "ДНР"

Мужчину будут судить за участие в незаконном формировании боевиков. Фото: AFP
Мужчину будут судить за участие в незаконном формировании боевиков. Фото: AFP

В Запорожье будут заочно судить участника незаконного формирования боевиков.

Утвержден обвинительный акт в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

"Установлено, что уроженец Запорожья 1985 г.р. в октябре 2014 года из корыстных побуждений вступил в террористическую группу "Отряд особого риска "Легион", в составе которой в течение 2014-2017 годов принимал активное участие в преступной деятельности террористической организации "Донецкая Народная Республика", – сообщили в прокуратуре.

Обвинительный акт рассмотрит Октябрьский районный суд г. Запорожье.

Напомним, сепаратист из Сумской области вступил в ряды одного из батальонов псевдореспублики и принимает активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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