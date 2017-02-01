Жители Авдеевки нуждаются в теплых вещах – нардеп

Сегодня, 10:22

По словам парламентария, в городе чувствуется напряжение, ведь обстрел может начаться в любую минуту

фото facebook.com/Bogdan Taranin
фото facebook.com/Bogdan Taranin

В Авдееву начинают подвозить гуманитарную помощь.  Жители города нуждаются в теплых вещах. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил координатор полка "Киев", народный депутат Евгений Дейдей.

"В Авдеевке нет света, нет воды, нет отопления. Жители города нуждаются в теплой одежде, обуви, валенках... Если есть – термобелье, теплоодеяла. Это то, что сейчас нужно жителям Авдеевки, потому что у нас сейчас -17 градусов", – сообщил парламентарий.

Он также отметил, что только сейчас начинают подвозить гуманитарную помощь.

"До этого не было возможности – шел интенсивный обстрел", – отметил Евгений Дейдей.

По его словам, в городе чувствуется напряжение, ведь обстрел может начаться в любую минуту.

"Прямого контакта, как такового, нет, даже стрельбы из стрелкового вооружения не слышно. Последние два дня только артиллерия работала", – добавил Евгений Дейдей.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

Массированные обстрелы пророссийских боевиков привели к тому, что город оказался на грани гуманитарной катастрофы из-за отсутствия тепла, света и воды в 20-градусный мороз. Несмотря на обещания РФ допустить ремонтные бригады к поврежденной ЛЭП, вчера работы по возобновлению электроснабжения так и не начались. Авдеевскому коксохиму удалось поднять температуру в теплосети до 44 градусов, чтобы люди смогли спокойно пережить ночь. Но если и сегодня обстрелы не прекратятся и ремонтные бригады не допустят к поврежденной ЛЭП, эвакуации мирного населения и гуманитарной катастрофы не избежать.

Отметим, что принять эвакуированных жителей Авдеевки согласились Славянск, Святогорск и Краматорск.

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