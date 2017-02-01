Жители Донбасса: "Эта помощь для нас просто бесценна"

Как говорят дончане, война показала истинное лицо людей, оказавшихся в трудной ситуации выживания. Оказалось, что перед лицом опасности далеко не все теряют самообладание и смелость, остаются милосердными и неравнодушными к человеческой беде. Таких людей можно встретить и на пунктах выдачи продуктовой помощи от Гуманитарного штаба Рината Ахметова в разных городах.

ПЕРЕЖИЛИ УЖАС. "Весной 2014 года умерла моя сестра. У нее осталось двое детей четырех и восьми лет. Конечно, мы сразу начали процедуру их усыновления. Были соседи, которые нарекали нам, мол, война начинается, а мы усложняем себе жизнь. Потому что у нас трое своих детей примерно такого же возраста. Но у нас не было ни единой мысли сдать племянников в детский дом, — говорит жительница Харцызска Мария Колесовская. — Слава богу, буквально все сотрудники соцопеки пошли нам навстречу, помогали с документами, и через пару месяцев дети были по закону нашими. Война шла уже полным ходом, мы прожили почти неделю не в доме, а рядом с ним — в погребе, потому что из-за обстрелов было невозможно нос высунуть на улицу. Ничего, пережили этот ужас, отремонтировали дом, который остался без единого стекла. Сейчас живем там все вместе, дети ходят в школу, я дома хозяйничаю, муж уехал на заработки. Соседи прикусили языки, теперь помогают чем могут — кто одежду хорошую детям отдаст, кто вкусностей принесет. Получаем мы наборы продуктов в Гумштабе, они нам, конечно, очень помогают".

СПЛОЧЕНИЕ. У Евгении Поляховой из Шахтерска — ребенок-инвалид. Долгожданный ребенок родился со страшным диагнозом "детский церебральный паралич". Как часто бывает в таких случаях, отец крохотного Данилки ушел из семьи, предоставив 23-летней супруге самой растить ребенка. "Данил родился в начале 2014 года. Летом мы уехали в Донецк, потому что жить в нашем городе было невозможно — постоянно стреляли. Никого из родных у меня не было там, жить пришлось в общежитии. А что такое жизнь в комнатушке три на четыре метра с больным ребенком и еще с двумя людьми? Это ад, но идти нам было некуда. Ни денег, ни лекарств, ни одежды зимней, ничего у нас не было", — рассказала Евгения. Молодой маме на помощь пришла совершенно посторонняя женщина, жившая в этом же общежитии и тоже из Шахтерска. "Наша соседка Лиля оказалась очень активной женщиной. Она буквально заставила врачей прийти и осмотреть Данилку, потом предложила вернуться в родной город и жить рядом, чтобы помогать. У нее дом полностью разрушен, мы вернулись в родной город и стали жить в моем доме. Лилия нашла телефон горячей линии Штаба Рината Ахметова, и мы узнали, что можем получать совершенно бесплатно лекарства и продукты. Эта помощь для нас просто бесценна. Сейчас я работаю продавцом на рынке полдня, Лиля сидит с Данилкой, а потом бежит заниматься с учениками — она репетитор по физике. Так и выживаем плечом к плечу", — рассказала свою историю Евгения из Шахтерска.

За более чем 900 дней своей работы Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 11 млн 295 тыс. 624 продуктовых набора. Ежегодно бесплатные медикаменты по проекту "Лекарства детям" получают 1000 тяжелобольных детей. Штаб выдал более 800 наборов для детей, страдающих эпилепсией, 630 наборов противоастматических препаратов, 700 наборов инсулина и тест-полосок для измерения уровня сахара в крови.