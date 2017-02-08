Жители Донбасса: "Нам предлагают не пособие, а помощь"

Многим из тех жителей Донбасса, кто получает гуманитарную помощь, пришлось пройти по трудному пути. Речь не только о том, что они пережили натуральный ужас в виде падающих и взрывающихся возле дома снарядов, увидеть раненых и убитых людей, разрушенные дома и дороги. Трудно было принять помощь — воспринять ее именно как помощь, а не подаяние. Для многих жителей Донецка это стало настоящим испытанием.

ПОТЕРЯ. Как может себя чувствовать человек, у которого еще утром было все, а к вечеру не осталось ничего? Дончанин Алексей Шляхов вспоминает, что в тот роковой день военного лета утром он как всегда поехал на работу. Днем позвонила жена и сообщила, что их район очень сильно обстреливается, и она попытается с детьми выехать к родителям в другой район Донецка. После этого связь оборвалась. "Через пару часов родители сообщили, что никто к ним не приезжал, и у меня буквально остановилось сердце, — рассказал Алексей. – Это потом уже стало известно, что жена с детьми долго сидела в подвале дома, боялась выйти на улицу — так стреляли. И сообщить не могла — пропала связь. В общем, почти ночью мы собрались все вместе, и в интернете я прочитал, что в наш дом было прямое попадание и его больше нет".

Удалось спасти документы и банковские карты, уже непригодные в Донецке из-за отключенных банкоматов. Дом, автомобиль, техника, одежда — все было уничтожено или пришло в негодность.

КАК ЖИТЬ? Еще один удар семье пришлось пережить, когда предприятие, на котором работал Алексей, закрылось. Встал вопрос выживания.

Двоих подрастающих мальчишек надо было кормить, одевать-обувать и хоть как-то развлекать. Чудом Алексею удалось устроиться охранником в магазин. Но и там зарплата была копеечной. "Все же лучше, чем ничего", — мрачно отшучивался глава семьи, подсчитывая скромный доход в конце месяца. Экономили на всем что можно, забыли об обновках, вспомнили о магазинах секонд-хенда. Жили сначала с родителями Алексея, затем перебрались в съемную однушку, за которую тоже надо было платить. Денег не хватало ни на что.

"Возле магазина, где я работал, открылся пункт выдачи помощи Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Сначала я думал, что это только выдача продуктов для пенсионеров, потом увидел, что приходят семьи с детьми. Подошел, поинтересовался. Оказалось, да, семьи с детьми до трех лет получают продуктовый набор. И тут меня словно толкнуло: я, молодой здоровый мужчина, который еще недавно хорошо зарабатывал и содержал семью, — я буду получать гуманитарку? Стоять в очереди вместе со стариками? Ну уж нет", — рассказал дончанин.

ПОМОЩЬ. Дома он поделился соображениями с женой. Супруга оказалась мудрее. "Она сказала, что если кто-то предлагает помощь, не стоит отказываться. Тем более что мы действительно попали в беду, остались без дома, без денег, а сыновей вырастить надо. "Твоя гордость задета, но нам предлагают не пособие и не подачку, а помощь. Все уладится, и тогда мы обязательно тоже будем кому-то помогать", — сказала мне моя любимая жена", — с улыбкой вспоминает Алексей. — Младшему тогда не было и года, мы получали продукты и памперсы, и это реально нам очень помогло выжить тогда".

За более чем два года работы Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал более 11,3 млн продуктовых наборов мирным жителям Донбасса по обеим сторонам линии разграничения. Среди выданных пакетов выживания — свыше 834 тыс. наборов для детей от 0 до 35 месяцев.