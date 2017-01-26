Жители Донбасса обвинили россиян в грабежах

Вчера, 13:40

Количество преступлений на оккупированных территориях продолжает расти

Конфликты нарастают. Фото: AFP
Конфликты нарастают. Фото: AFP

На временно оккупированной территории Донбасса продолжает расти количество преступлений, совершенных боевиками, в том числе гражданами РФ. Об этом сообщает Главное Управление разведки Минобороны Украины.

"Местные жители Безымянного обвиняют военнослужащих 9 отдельного штурмового полка морской пехоты из числа граждан РФ в кражах и незаконном завладении имуществом. В частности, в ограблении в ночь на 24 января 2017 продуктового магазина на местном рынке", – заявили в ведомстве.

Напомним, боевики применили реактивную артиллерию и вывели из строя военных. 
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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