Жители Донбасса обвинили россиян в грабежах

На временно оккупированной территории Донбасса продолжает расти количество преступлений, совершенных боевиками, в том числе гражданами РФ. Об этом сообщает Главное Управление разведки Минобороны Украины.

"Местные жители Безымянного обвиняют военнослужащих 9 отдельного штурмового полка морской пехоты из числа граждан РФ в кражах и незаконном завладении имуществом. В частности, в ограблении в ночь на 24 января 2017 продуктового магазина на местном рынке", – заявили в ведомстве.

Напомним, боевики применили реактивную артиллерию и вывели из строя военных.