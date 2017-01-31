Жители Донецка: "Город-бриллиант превращается в российскую глубинку"

Более двух лет Донецк находится под контролем самопровозглашенных "властей", обещавших городу процветание и повышение качества жизни. Однако на деле все обстоит совершенно иначе. Горожане рассказывают, что за время правления так называемой "ДНР" жизнь в городе стала хуже.

Оплата под страхом "отжима"

Жители оккупированных территорий отмечают, что самопровозглашенные "власти" постоянно заявляют о том, что в "республике" низкие цены на коммунальные услуги. Однако на деле дончанам приходится тратить едва ли не львиную долю своих доходов на оплату квитанций ЖКХ.

Фото: Соцсети

"Я живу одна в двухкомнатной квартире, за которую каждый месяц приходится платить 1100 рублей (480 грн), – рассказывает пенсионерка Анна Ковальцова. – Это вроде бы немного, но если исходить из того, что у меня пенсия 2200 рублей (960 грн) – половину сразу откладываю на оплату по счетам. И субсидий никаких нет, мне в собесе так и сказали – не предусмотрено. Муж умер давно, а дети – далеко и не могут приехать помочь мне. Чтобы хоть как-то концы с концами свести, пришлось устроиться на полставки техничкой в больницу, а это всего-навсего чуть более 1000 рублей (460 грн). Выходит, в свои 67 лет мне нужно решать – идти работать со своими болячками, либо заплатить коммуналку и умереть от голода".

Дончане говорят, что вынуждены оплачивать коммунальные счета под страхом принудительного выселения. "Все уже давно боятся того, что если не платить за квартиру, ее "национализируют" – говоря простыми словами, ваш дом попросту "отожмут", – делится дончанин Валентин Зеленов. – Тем более на подъездах постоянно вывешивают списки должников, и если не платишь – придут местные "приставы" и попросту вышвырнут на улицу, а то, что у людей денег на кусок хлеба нет – никого не волнует".

Опасность в каждый дом

Вместе с тем качество коммунальных услуг, по словам местных жителей, ухудшается на глазах. Это признают и коммунальщики, к примеру, предупреждая людей об опасности употребления воды из-под крана. "КП "Донецкгорводоканал" убедительно рекомендует кипятить воду в течение 7-10 минут", – говорится в сообщении коммунальных служб.

Фото: Соцсети

Сами же дончане рассказывают, что за последнее время качество воды значительно снизилось. "В 2014-2015 годах вода в кране вообще была ужасная, – сетует дончанка Валентина Григорьева. – Пахла тиной и имела какой-то желтоватый цвет. Когда вокруг города шли ожесточенные бои, постоянно были перебои с водой. Мы делали запасы – набирали воду во все емкости. Ванна всегда была полной на всякий случай. И после пары дней моему удивлению не было предела, когда в ванной полной воды завелись какие-то личинки, похожие на головастиков. Мне кажется, что такую воду пить – как играть в лотерею: отравишься или нет. Да и сейчас вода не многим лучше, постоянно можно увидеть осадок ржавчины, и кожу сушит так, что практически до боли стягивает. Так что водопроводную воду мы используем как техническую, а для готовки и питья приходится ходить покупать на разлив".

"Вернулись в каменный век"

Обманутыми считают себя дончане, чье жилье пострадало во время боевых действий. Восстановление домов и квартир если где-то и происходит, то мизерными темпами и в основном в центре.

"Окраинные районы – Петровка, Кировский, Куйбышевский в той части, где поселок шахты "Октябрьский рудник" – там разбитую 9-этажку подключили к коммуникациям, а дыры в стенах не заделали. В микрорайоне Текстильщик, где было попадание в дом, жильцы не дождались никакой помощи от ЖЭКа и за свои деньги заделали дыру в стене от снаряда. Хотя приходила целая комиссия, делали фотографии, обещали все отремонтировать. Ремонтируют только там, где наши "главы" пиарятся, мол, как они о народе думают. В Киевском районе, на Путиловке, тоже ничего за два года не сделано. Все говорят "денег нет" или "ждите своей очереди". А сколько можно ждать и жить без окон?" – интересуется дончанка Лилия Лукомская.

Фото: Соцсети

Однако обратиться в управляющую компанию или в ЖЭК по вопросу ремонта – проблематично. "О капитальном ремонте домов и заикаться не приходится, об уборке подъездов тоже. Аварийную службу можно вызвать, если есть проблема, но надо постараться. Трудно дозвониться до мастеров, потому что куча телефонов, которые указаны на сайте, например, городской администрации, не работают. Те, кто приходит устранять проблему, не всегда компетентны. Приходится обращаться к частникам", – рассказал дончанин Евгений Сыров

Само по себе качество коммунальных услуг в Донецке оставляет желать лучшего. Хотя дончане рады тому, что в принципе есть газ, тепло, вода.

"Когда мы на поселке Октябрьском три месяца жили без газа – вот это было действительно плохо. Мы словно в каменный век вернулись! Готовить еду на костре, знаете ли, крайне неудобно, – вспоминает жительница поселка Людмила Авдеева. – Долго не подключали тепло, а когда батареи стали теплыми, мы страшно радовались – зимой не замерзнем. Не все же смогли уехать из поселка, многие остались, в том числе и мы".

Электричество кончилось

Ко всему прочему жители Донецка привыкли к перебоям с электричеством. Пожалуй, мало кто удивится, если внезапно моргнет включенная лампочка, начнет светить ярче или тусклее. В таких условиях местные жители привыкли жить в "боевой" готовности.

"Могут без предупреждения отключить на несколько часов свет. Так было неделю назад, когда электричество вырубили в 10 часов утра, а включили аж в пять вечера. Соседям удалось дозвониться в Горсвет – там сообщили, что у них плановые работы. Какие же это плановые, если даже объявления не было? Поэтому у нас свечки стоят всегда наготове – никогда не знаешь, когда у тебя потухнут лампы", – рассказала дончанка Анастасия Федоренко.

Фото: Соцсети

Жалуются дончане и на низкое напряжение в электросетях, которое вместо положенных 220 Вольт кое-где не дотягивает и до 200, заставляя людей беспокоиться по поводу порчи бытовой техники.

"Нам пришлось дополнительно покупать стабилизаторы напряжения и через них подключать бытовую технику. Если телевизор сгорит – не беда, а вот остаться без холодильника или стиральной машинки – уже проблема. Денег на новые нет, да и ремонт может вылететь в копеечку, а свет постоянно "прыгает", – рассказал дончанин Александр Соколов.

Старые дорогие с новыми ямами

Одной из самых важных инфраструктурных составляющих коммунального хозяйства любого города, пожалуй, можно назвать качество автомобильных дорог. Горожане рассказывают, что ситуация с асфальтовым покрытием в Донецке ухудшается с каждым днем.

Фото: Соцсети

"Те дороги, что у нас сейчас есть в городе, были сделаны еще к Евро-2012 и поддерживались, когда была нормальная власть, – рассказывает местный таксист Сергей. – Сейчас же практически все основные улицы превратились в такую ребристую поверхность, напоминающую внешнюю сторону ракушки. Это гусеницами танков разбили дороги. Ремонт асфальта делают латочный и то не очень качественный, к примеру, осенью я постоянно видел как дорожники в дождь работают, а это значит, что положенный асфальт недолго продержится. Разве что бульвар Шахтостроителей перестелили, но это пара километров далеко не самой центральной улицы города. А так, те дороги, которые есть, были сделаны при украинской власти. Асфальт хоть и держится, но почти каждый день на дорогах появляются новые выбоины, которые потом разрастаются в ямы. С такими темпами наш город-бриллиант превращается в российскую глубинку. Я знаю, что я говорю! У меня бабушка под Омском живет, и мне там не нравится – депрессивно все, а в пригороде – вообще мрак".