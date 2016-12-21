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Жители Донецка сообщают о тяжелых и серьезных звуках боя http://www.segodnya.ua/img/article/7817/53_main.1482338637.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/53_tn.1482338637.jpg Донбасс Горожане с тревогой слушают звуки боя под Авдеевкой

Жители Донецка сообщают о тяжелых и серьезных звуках боя

Вчера, 18:41

Горожане с тревогой слушают звуки боя под Авдеевкой

Донецк сотрясают обстрелы. Фото: AFP
Донецк сотрясают обстрелы. Фото: AFP

Жители Донецка сообщают о звуках серьезного боя в районе промзоны в Адеевке.

"Слушаем залпы раз в пять секунд – очень похоже на работу "ЗУ-шек" (зенитные установки. – Авт.) Дом ходит ходуном, реально очень страшно. Если не прекратится в ближайшее время, поедем ночевать к друзьям в тихий Буденновский район, – рассказал житель Киевского района Донецка Иван Коломойцев. – У меня дети 3 и 5 лет перепуганы, мы уже не можем их обмануть и сказать, что это охотники стреляют – они прекрасно понимают, что рядом идет война".

Жители центра Донецка также говорят, что слышат тяжелые взрывы с северной стороны.

"Снова "салют", только не праздничный. Летит от нас, из черты города. Как только темнота накрывает Донецк – боевики вылезают, как черти! – прокомментировал житель Ворошиловского района Владислав Лапин. – Нет спокойной минутки людям отдохнуть".

Ранее сообщалось, что на Светлодарской дуге не прекращаются бои. Противник не оставляет попыток вытеснить наших бойцов с позиций. Потери есть со стороны украинских военных и противника. 
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Авторы:

Станислав Донец, Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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