Жители Донецка сообщают о тяжелых и серьезных звуках боя

Жители Донецка сообщают о звуках серьезного боя в районе промзоны в Адеевке.

"Слушаем залпы раз в пять секунд – очень похоже на работу "ЗУ-шек" (зенитные установки. – Авт.) Дом ходит ходуном, реально очень страшно. Если не прекратится в ближайшее время, поедем ночевать к друзьям в тихий Буденновский район, – рассказал житель Киевского района Донецка Иван Коломойцев. – У меня дети 3 и 5 лет перепуганы, мы уже не можем их обмануть и сказать, что это охотники стреляют – они прекрасно понимают, что рядом идет война".

Жители центра Донецка также говорят, что слышат тяжелые взрывы с северной стороны.

"Снова "салют", только не праздничный. Летит от нас, из черты города. Как только темнота накрывает Донецк – боевики вылезают, как черти! – прокомментировал житель Ворошиловского района Владислав Лапин. – Нет спокойной минутки людям отдохнуть".

Ранее сообщалось, что на Светлодарской дуге не прекращаются бои. Противник не оставляет попыток вытеснить наших бойцов с позиций. Потери есть со стороны украинских военных и противника.