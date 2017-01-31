Жительница Авдеевки: "Город почти опустел, носятся только "скорые"

Ситуация в городе Авдеевке, который третьи сутки находится под непрекращающимися обстрелами со стороны оккупированного боевиками Донецка, вчера стала критичной. Было объявлено чрезвычайное положение, больше тысячи снарядов разных калибров упали в районе города и взорвались, повредив все жизненно важные коммуникации. Исчезло электричество, вслед за ним вода, а в понедельник вечером был перебит последний целый энерговвод на Авдеевском коксохимзаводе. Из-за этого на заводе прекратился обогрев воды, которая несет тепло напрямую в дома горожан. Батареи в квартирах начали моментально остывать, ведь температура воздуха на улице — почти 20 градусов мороза. Во вторник утром к проблемам с электричеством, теплом и водой в городе добавились перебои с мобильной связью.

ВЫВЕЗЛИ БОЛЬНЫХ. По словам директора АКХЗ Мусы Магомедова, удалось наладить теплоснабжение на остатках мощностей завода. Впрочем, их надолго не хватит. Пока же, говорят горожане, в их домах и квартирах свежо – 15-16 градусов тепла. "В старой части Авдеевки — частный сектор, там много домов с печным отоплением. Им лучше, чем жителям квартир, но сейчас это самый опасный район, он постоянно обстреливается. Свисты снарядов и взрывы слышны постоянно, — рассказала местная жительница Ирина Андреева. — Город практически опустел, на улицах мало кто ходит из гражданских, в основном военные. Только скорые постоянно носятся в сторону промзоны"

Утром во вторник губернатор Донецкой области Павел Жебривский и сотрудники облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям заявили, что подготовили для возможной эвакуации жителей автобусы и электропоезда. "Сейчас мы вывозим людей с особенными потребностями в Константиновку и Белицкое. Вывезли из больничной реанимации тяжелобольных в Константиновскую больницу", — сообщил Жебривский.

Военные уже развернули в Авдеевке полевые кухни, где жители, в основном пожилые, отогреваются горячим чаем. На стадионе "Химик" установлен палаточный городок, в котором также готовится еда. Волонтеры развозят по городу в термосах горячую еду и кипяток. Из Днепра в Авдеевку уже прибыла фура с продуктами питания, из Славянска — машина с продуктами и средствами гигиены, а из Бахмута — теплая обувь и покрывала.

При этом многие жители города, несмотря ни на что, решили не покидать своих домов — люди попросту опасаются мародеров, которые будут орудовать в опустевшем городе. "Даже если мы и уедем, нам некуда будет возвращаться, — рассказывает пенсионер Иван Павленко. — Мы в этом доме уже третий десяток лет живем. Думали спокойно тут старость провести, а оно вот как вышло. Нас и дети звали к себе под Киев, а мы не хотим. Сейчас в городе кавардак творится, а если все разъедутся, то уж точно много квартир пограбят. Я не боюсь смерти, единственное, о чем Бога прошу, что если ко мне прилетит снаряд, чтобы сразу — насмерть".

ИЩУТ ГЕНЕРАТОРЫ. В случае полной остановки градообразующего предприятия — Авдеевского коксохимзавода — в Авдеевке начнется настоящая гуманитарная катастрофа. Генеральный директор Группы Метинвест, в которую входит АКХЗ, Юрий Рыженков заявил, что без договоренностей со всеми участниками вооруженного конфликта решить проблему невозможно. "Мы надеемся, что все стороны немедленно сядут за стол переговоров, чтобы предотвратить беду, — сказал Рыженков. — Сотрудники других предприятий Группы Метинвест не остались в стороне от проблем Авдеевки. На предприятиях Запорожья, Кривого Рога и Мариуполя созданы штабы помощи городу. Сейчас они сфокусированы на поисках генераторов палаток и оборудования для обогрева, которое должно помочь жителям Авдеевки пережить возможные отключения отопления".

Гуманитарный штаб Рината Ахметова перенаправил вчера днем в Авдеевку машину мобильной бригады волонтеров, которая направлялась на выдачу наборов в Бахмутский район. В палаточный городок МЧС были доставлены 800 взрослых и 100 детских продуктовых наборов. "Представитель штаба в Авдеевке находится на постоянной связи с МЧС. Мы готовы доставлять помощь дополнительно в необходимых объемах", — отметили в Гумштабе.

ПОЛИТИКА. Активизация боевых действий под Авдеевкой заставила президента Украины прервать свой рабочий визит в Германию. Там он встречался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, с которой как раз обсуждал выполнение РФ Минских соглашений. В ФРГ, по мнению экспертов, он в том числе согласовывал позицию по Донбассу для дальнейших переговоров с лидером США Дональдом Трампом. После возвращения, из-за грозящей гуманитарной катастрофы в Авдеевке, Порошенко поручил провести заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. При этом, как рассказал замглавы АП Константин Елисеев, общение гарант потребовал в любом режиме, хотя бы в виде видеоконференции. Вчера же президент созвал Военный кабинет СНБО (на момент сдачи номера он еще не закончился). "Но не стоит ждать решений, которые реально изменят ситуацию, сегодня она зависит не только от Украины. Хотя украинские власти могут представить новый план на случай, если обострение продолжится. Не исключаю, что могут быть затронуты вопросы даже новой волны мобилизации. А от СНБО можно ждать резолюций и обращений в международные организации", — говорит политолог Руслан Бортник.

На нарушение тишины отреагировал и премьер Владимир Гройсман, который назвал ситуацию сложной, подчеркнув, что на восстановление электричества необходимо время. "Подготовлены все сценарии развития ситуации. Это огромный вызов для нас — нужно обеспечить режим тишины, и после этого мы сможем возобновить электро- и водоснабжение", — подчеркнул он.

Наконец, в Вене (Австрия) по требованию Украины из-за Авдеевки состоится специальное заседание ОБСЕ. Украинский МИД в свою очередь обратился к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на РФ из-за нарушения режима тишины. В министерстве также заявили, что "подобные действия Кремля могут квалифицироваться как военное преступление". О готовности экстренно созвать Совбез ООН заявил и постпред Украины Владимир Ельченко.

ДОНЕЦК. В оккупированном Донецке такая же, крайне напряженная ситуация. Из черты города идет массированный обстрел Авдеевки оружием различного калибра из жилых застроек, мощнейшую канонаду из минометов, пушек, реактивных систем залпового огня "Град" слушают все районы Донецка. В Киевском районе Донецка, который также подвергается артобстрелам, вчера утром была обесточена шахта имени Засядько. В плену под землей оказались 203 горняка. Чтобы их вызволить, спасателям пришлось подключать дополнительные генераторы, использовать резервные линии электропередач. Несколько часов горняки провели под землей, пока их не вывели на поверхность.

"Интенсивность стрельбы, как в 2014 году. У нас в Киевском районе стреляют из жилых застроек в стороне Путиловского моста, а вот "Град" отрабатывает откуда-то с окраин Калининского района, это почти центральная часть города, — рассказывает дончанин Илья. — Мы уже третью ночь спим в коридоре, подальше от стен, выходящих на север". В части Киевского района, прилегающей к аэропорту, отсутствуют вода, электричество и тепло. Школы района переведены на очно-заочное обучение, многие родители боятся вести детей на учебу даже в относительно безопасных районах города.