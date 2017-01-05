Жительница Макеевки: "Теперь могу купить детям шоколадку"

Пошел третий год вооруженного противостояния на Донбассе, и третий год родители боятся за здоровье своих детей. До сих пор живы психологические травмы у донецких, макеевских, ясиноватских, горловских ребят, и до сих пор родители не знают, смогут ли их дети когда-нибудь забыть пережитые ужасы.

СТРЕСС. У Юлии Бутенко из Макеевки двое детей — трехлетний Владик и десятилетняя Карина. Для них 2014-2015 годы были настолько страшными, что семья, бросив дом, уехала к родственникам. "Но не будешь же жить у родни годами. Как бы трудно ни было, надо было возвращаться и пытаться жить в своем доме. Тем более что и обстрелы почти закончились, — вспоминает Юлия. — Вернулись в Макеевку, обнаружили, что наш дом обчищен мародерами: они забрали технику, мебель, даже манежик Владика. Я поплакала и кинула клич по знакомым — у кого что есть ненужное, но в хорошем состоянии, попросила отдать мне. И буквально за неделю у нас появился диван, старый, но рабочий холодильник, и даже автомобильный черно-белый телевизор".

Понемногу налаживалась жизнь, но неприятности у семьи не закончились. Оказалось, что у Карины проблемы со здоровьем — врачи подозревали сахарный диабет. "Сказали, что это из-за перенесенного стресса. В 2014 году у нас снаряды летали над головами, мы в погребе когда-то двое суток просидели, выйти боялись. Владик совсем крошечный был, он как-то более спокойно пережил, а Карина стала нервная, плохо спала, даже кричала во сне. Мы думали, что уедем и все забудется, но ничего не забылось и не прошло", — с грустью констатирует мама. Десятки анализов, бессонные ночи и вердикт врачей: "Диабета нет, проблемы в другом, будем лечить". Юлия вздохнула с облегчением, но, как оказалось, рано.

С ДЕТЬМИ. "Карине прописали уйму лекарств и уколов. Из-за этого она не может ходить в школу, учителя приходят и занимаются с дочкой на дому. Владика до сих пор не могу устроить в детский сад: мне говорят, что нет мест, хотя я точно знаю, что группы не заполнены, потому что много людей из Макеевки уехали и не вернулись, — говорит макеевчанка. — Лишних денег нет, мы живем на пособие и на мою небольшую зарплату продавца на рынке. Я ведь работаю сутки через сутки, и, в принципе, не могу много заработать, но мне надо больше быть с детьми, поэтому такой график".

По словам Юлии Бутенко, когда она узнала, что имеет право получать продуктовые пакеты от Гуманитарного штаба Рината Ахметова, то вначале испугалась. "Я боялась, что приду на пункт выдачи, а мне откажут. Знаете, испытывать лишний раз негативные эмоции не хотелось. Но все-таки пошла, увидела очередь за продуктами, опять испугалась, что буду стоять несколько часов. Но, оказалось, все очень быстро — меня оформили как одинокую маму за полминуты, и я получила свой продуктовый набор сразу же, — рассказала макеевчанка. — Еле дотянула тяжелый пакет, дома нажарила блинчиков, и мы их с паштетом втроем умяли за обе щеки. Дети, конечно, постоянно просят каких-то сладостей, и теперь у меня есть возможность покупать им хотя бы иногда конфетку или шоколадку, потому что не приходится тратиться на макароны или крупы".

За время своей работы Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 11 млн 097 тыс. 933 продуктовых набора, из которых 10 млн 285 тыс. 497 — для взрослых и 812 тыс. 436 — для детей от 0 до 35 месяцев.