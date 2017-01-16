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Жительница Мариуполя восемь лет показывала порно (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7886/76_main.1484572860.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/76_tn.1484572860.jpg Донбасс Прибыльный бизнес ликвидировали нагрянувшие сотрудники правоохранительных оранов

Жительница Мариуполя восемь лет показывала порно (видео)

Сегодня, 15:18

Прибыльный бизнес ликвидировали нагрянувшие сотрудники правоохранительных оранов

В Мариуполе снимали порно. Фото: freesmi.by
В Мариуполе снимали порно. Фото: freesmi.by

В Кальмиусском районе Мариуполя полицейские ликвидировали порностудию на дому. Об этом сообщает полиция Донецкой области. 

"В течение 8 лет почти ежедневно 27-летняя жительница собирала у экранов мониторов большую аудиторию – в онлайн-режиме она транслировала "клубничку" за вознаграждение от 10 до 50 долларов за вечер. Кроме того, в закрытом доступе все желающие могли посмотреть видео с ее участием. Во время обысковых мероприятий изъяты диски с записями, техника, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства", – пояснили в полиции.

По словам женщины, такой вид заработка нашел и предложил ей собственный муж. Вместе они нашли интернет-сайт с объявлением о регистрации девушек, которые будут проводить видео-чаты "18+" в режиме реального времени. По условиям договоренности "актрисы" имели 30% от общей прибыли администраторов сайта. Сумма вычислялась от времени трансляции. В дуэте семья зарабатывала около 3 тысяч долларов в месяц.

"После смерти мужа в прошлом году девушка продолжила нелегальный заработок. Признается, что выходила в эфир почти каждый день. В целом она была зарегистрирована на 5 сайтах, часть из которых транслировала прямое общение с девушкой, а еще часть – сохраняла видео с ее участием. Доступ к видео тоже был платным: в зависимости от количества пользователей, которые заплатили за возможность просмотреть его, она имела свой процент. Доходы злоумышленницы снизились до 500-700 долларов в месяц", – отметили в полиции.

В обычной жизни хозяйка порнобизнеса вела неприметный образ жизни, а регистрировалась только на иностранных сайтах с закрытым доступом. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.
видео, техника, Мариуполь, порно, компьютеры, обыск, полицейские

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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