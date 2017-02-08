Жуткое зрелище: появилось видео из сгоревшего кабинета "Гиви"

Сегодня, 14:33

Из разгромленного помещения местные "оперативники" вынесли остатки тела, однако не известно чьего


Российское издание Life.ru опубликовало видео уничтоженного взрывом кабинета главаря боевиков Михаила Толстых с позывным "Гиви", на котором также видны носилки, вероятно, с остатками тела командира бандформирования "Сомали" либо кого-то из его соратников.

На видео можно увидеть, что помещение, в котором находился главарь боевиков, полностью уничтожено от взрыва: внутри кабинета все выгорело.

Как ранее предполагали в т. н. "ДНР", обстрел, скорее сего, был совершен из огнемета "Шмель", взрыв снаряда которого и предполагает выжигание территории в радиусе поражения.

Также там видны носилки, на которых, вероятно, находятся остатки тела, принадлежавшего либо самому "Гиви", либо кому-то из его соратников.

Напомним, "Гиви" был убит сегодня утром в Донецке на своей базе, куда вряд ли могли попасть украинские спецы. Гибель главаря "Сомали" настала в результате взрыва в его кабинете.

В Службе безопасности Украины прокомментировали ликвидацию "Гиви". Юрий Тандит отметил, что в СБУ не подтверждают и не опровергают информацию о смерти главаря бандформирования "Сомали".

В свою очередь в Кремле считают, что убийство "Гиви" является попыткой дестабилизировать ситуацию и отрицают любую причастность РФ к случившемуся.
видео, кабинет, убийство, гиви

Вы сейчас просматриваете новость "Жуткое зрелище: появилось видео из сгоревшего кабинета "Гиви"". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Антон Геращенко, фото kievvlast.com.ua

"Тупой и недалекий": Геращенко жестко "прошелся" по "Гиви"

Сегодня, 11:12

Нардеп считает, что смерть главаря боевиков не скажется на боеготовности врагов или ослаблении атак на украинских военных

Донбасс

Место гибели "Гиви". Фото: соцсети

Дело рук местных боевиков или российских "чистильщиков" - жители Донецка о смерти "Гиви"

Сегодня, 11:41

Люди не выражают особого удивления случившимся

Донбасс

Лидер боевиков "Гиви". Фото из открытых источников

Как "Гиви" отправили к "Мотороле": подробности убийства главаря боевиков

Сегодня, 13:14

В Украинском обществе считают, что покушение на "Гиви" не что иное, как зачистка российскими спецслужбами либо местные разборки в "ДНР"

Донбасс

Игорь Стрелков. Фото: соцсети

Гиркин объяснил убийство "Гиви"

Сегодня, 13:45

Во время покушения плохо сработала контрразведка боевиков, которая допустила убийство своего главаря, считает Гиркин

Общество

Михаил "Гиви" Толстых. Фото: из открытых источников

Как украинские политики и эксперты отреагировали на смерть "Гиви"

Сегодня, 13:47

В рядах боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" продолжаются зачистки

Донбасс

Боевики назвали свою версию гибели "Гиви". Фото: AFP

Боевики нашли виновного в смерти "Гиви"

Сегодня, 14:14

Советник главы МВД претензии противника воспринял с юмором

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования