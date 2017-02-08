Жуткое зрелище: появилось видео из сгоревшего кабинета "Гиви"

Из разгромленного помещения местные "оперативники" вынесли остатки тела, однако не известно чьего

Российское издание Life.ru опубликовало видео уничтоженного взрывом кабинета главаря боевиков Михаила Толстых с позывным "Гиви", на котором также видны носилки, вероятно, с остатками тела командира бандформирования "Сомали" либо кого-то из его соратников.

На видео можно увидеть, что помещение, в котором находился главарь боевиков, полностью уничтожено от взрыва: внутри кабинета все выгорело.

Как ранее предполагали в т. н. "ДНР", обстрел, скорее сего, был совершен из огнемета "Шмель", взрыв снаряда которого и предполагает выжигание территории в радиусе поражения.

Также там видны носилки, на которых, вероятно, находятся остатки тела, принадлежавшего либо самому "Гиви", либо кому-то из его соратников.

Напомним, "Гиви" был убит сегодня утром в Донецке на своей базе, куда вряд ли могли попасть украинские спецы. Гибель главаря "Сомали" настала в результате взрыва в его кабинете.

В Службе безопасности Украины прокомментировали ликвидацию "Гиви". Юрий Тандит отметил, что в СБУ не подтверждают и не опровергают информацию о смерти главаря бандформирования "Сомали".

В свою очередь в Кремле считают, что убийство "Гиви" является попыткой дестабилизировать ситуацию и отрицают любую причастность РФ к случившемуся.