В Харькове показали, какой памятный знак появится на площади Свободы (фото)

На конкурс подали 29 работ, один из эскизов прислали из Италии

В Харькове завершили прием эскизов и макетов для конкурса памятных знаков на площади Свободы. Как рассказал директор гордепартамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко, всего на конкурс подали 29 работ. Одна из них  Маяк Свободы  совместная украино-американская работа. Эскиз еще одного фонтана прислали из Италии.

"Среди представленных работ как минимум две смотровые площадки. Высота одно из них – 135 метров. Вторая работа – Земной шар, который поднимается в воздух на высоту 175 метров", – говорит Сидоренко.

По его словам, все работы представят на суд общественности. Предварительно это сделают в среду, в Доме архитектора, на ул. Дарвина, 9. Тогда же изучение и обсуждение эскизов и макетов начнет жюри.

Напомним, в Харькове показали, как будет выглядеть площадь Свободы после реконструкции.