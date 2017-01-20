100 дней Светличной у руля Харьковской области: успехи и претензии

Глава ХОГА делает ставку на экономику, а от нее ждут чистки и коттеджи для бойцов

Первая в Украине женщина-губернатор Юлия Светличная отчиталась за первые 100 дней у руля Харьковской области. За это время председатель ХОГА успела обзавестись поддержкой местного бизнеса, а вот антикоррупционеры-общественники ждут от нее большего.

Фактически Юлия Светличная руководит администрацией уже больше четырех месяцев. 30 августа она заступила на должность с приставкой и. о., сменив на посту Игоря Райнина, который возглавил Администрацию президента. Полтора месяца спустя она выиграла открытый конкурс на должность губернатора, а в октябре заняла пост официально. Тогда от нового губернатора ждали продолжения курса Райнина, который делал ставки на экономическое развитие региона и его безопасность. Во время отчетного выступления Светличная акцентировала внимание на том, что удается формировать хороший экономический климат в регионе: по статистике, рост промышленности в прошлом году составил 106%, сельского хозяйства — 106,5%, а в прошлом году в область привлекли $96 млн иностранных инвестиций.

В 2017-м команда Светличной обещает закрепить и развивать успехи. "Главная цель, которую мы ставим в этом году, — социально-экономическое развитие. Особое внимание уделим медицине, я буду наступать на разруху в этой сфере — будем ремонтировать, приводить условия пребывания пациентов к допустимой норме, покупать новое медоборудование", — говорит Юлия Светличная. В планах — достроить школу в Песочине, капитально отремонтировать 14 больниц и дороги в области.

Пока довольны работой губернатора и местные бизнесмены. Президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак уверяет, что Светличная идет на диалог с бизнесом, благодаря чему приняли Программу содействия предпринимательству. Бизнесмены ожидают, что в этом году они смогут даже принять участие в разработке бюджета на 2018-й.

Положительно о первых трех месяцах Светличной на высоком посту отзываются и ветераны боевых действий на Донбассе. По словам зампредседателя "Союза ветеранов АТО" Юрия Корсунова, Светличная эффективно реализует программу доступного жилья для экс-бойцов. Но также они возлагают надежды на губернатора в вопросе строительства коттеджного поселка для ветеранов.

А вот у антикоррупционеров к работе нового председателя ХОГА есть вопросы: говорят, что пока не видят оперативной реакции губернатора на расследования коррупционных действий чиновников. "Лично я передавал Юлии Светличной некоторые материалы на подчиненных, подтвержденные документами, и реакции, насколько я знаю, пока нет, — говорит депутат облсовета, координатор Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах. — При этом я не могу сказать, что взаимодействия нет. Планируется создание при ОГА Антикоррупционного совета, который, я надеюсь, оживит эти дела и они получат ход. Я ожидаю от нее большей активности в аудите дел в ОГА и очищении от скромпроментировавших себя чиновников".

КОМАНДА С ОПЫТОМ

Юлия Светличная не делала кардинальных перестановок в команде замов: правой рукой губернатора стал госслужащий с 23-летним стажем Марк Беккер, остались также Михаил Черняк и Евгений Шахненко. В кабинеты ОГА вошли и новички — госслужащий Анатолий Бабичев и экс-сотрудник СБУ Александр Скакун.