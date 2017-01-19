Украинский боец умер в больнице от неизвестных ожогов в горле
По данным местных СМИ, военнослужащий-контрактник был жестоко избит по месту службы
В Харьковской больнице скончался украинский боец. У него обнаружили неизвестные ожоги ротовой полости, – передает 24 телеканал.
Мужчина был доставлен в Харьков из Северодонецкого госпиталя в тяжелом состоянии 8 января. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом костей носа, рвано-ушибленную рану ушной раковины, закрытую тупую травму грудной клетки и живота, химический ожог глотки, пищевода, желудка, верхних дыхательных путей. Попытки врачей спасти его жизнь оказались тщетными.
Окончательная причина смерти пока не известна. Откуда взялись ожоги, установит экспертиза.
В то же время, как сообщает местное интернет-издание Newsroom со ссылкой на собственные источники, военнослужащий-контрактник был жестоко избит по месту службы, после чего напился уксуса.
Открыто уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь военного.
Напомним, в Харькове на улице нашли мертвого парня.
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