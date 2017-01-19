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Украинский боец умер в больнице от неизвестных ожогов в горле http://www.segodnya.ua/img/article/7896/28_main.1484779797.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/28_tn.1484779797.jpg Харьков По данным местных СМИ, военнослужащий-контрактник был жестоко избит по месту службы

Украинский боец умер в больнице от неизвестных ожогов в горле

Сегодня, 06:48

По данным местных СМИ, военнослужащий-контрактник был жестоко избит по месту службы

Открыто уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь военного. Фото: neboleem.net
Открыто уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь военного. Фото: neboleem.net

В Харьковской больнице скончался украинский боец. У него обнаружили неизвестные ожоги ротовой полости, – передает 24 телеканал

Мужчина был доставлен в Харьков из Северодонецкого госпиталя в тяжелом состоянии 8 января. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом костей носа, рвано-ушибленную рану ушной раковины, закрытую тупую травму грудной клетки и живота, химический ожог глотки, пищевода, желудка, верхних дыхательных путей. Попытки врачей спасти его жизнь оказались тщетными.

Окончательная причина смерти пока не известна. Откуда взялись ожоги, установит экспертиза.

В то же время, как сообщает местное интернет-издание Newsroom со ссылкой на собственные источники, военнослужащий-контрактник был жестоко избит по месту службы, после чего напился уксуса.

Открыто уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь военного.

Напомним, в Харькове на улице нашли мертвого парня.
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