Астропрогноз для Харькова на 2017 год

Заглянуть в будущее очень часто помогают астропрогнозы, нередко обещания звезд сбываются. "Сегодня" убеждается в этом не первый год, поэтому мы попросили известных астрологов Влада Росса и Ларису Гресь рассказать о жизни первой столицы в ближайшие 12 месяцев.

Новый 2017-й обещает стать для города и харьковчан не просто спокойным, но и стабильным годом. Звезды прочат Харькову самое настоящее лидерство среди других городов страны. На приятные бонусы могут рассчитывать ученые и ИТ-специалисты, которых в 2017-м ждет в Харькове настоящий успех. Ну а финансовая стабильность для горожан станет реальностью.

Политическая жизнь будет спокойной, здесь не будет больших волнений и перипетий. По словам астролога Влада Росса, никаких кадровых перестановок в кабинетах чиновников на улице Сумской и на площади Конституции не предвидится. "Я не увидел ухода мэра и того, что президент захочет поменять нынешнего губернатора", — говорит толкователь положения небесных тел.

ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ: КОНТРАКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РОСТ ЦЕН

Для Украины финансовый год будет непростым. Астрологи прогнозируют падение экономики вплоть до 2020-го, но вот нашему городу выпадет особый карт-бланш. 2017-й для Харькова обещает быть не просто благоприятным в экономической сфере, а очень удачным. Похоже, прием иностранных делегаций, обещания инвесторов из-за границы вложить деньги в экономику региона, появление офиса ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития) не останутся красивой картинкой со встречи официальных делегаций. Звезды сулят нам крупные капиталовложения в развитие.

"Харьков может выдать отличный результат, в отличие от других городов Украины, здесь пойдет очень большой всплеск. Город будет лидером по большому экономическому росту", — говорит известный украинский астролог Влад Росс. По его словам, Юпитер находится в знаке Весы, а это для Водолея (знак Харькова) сулит крупные инвестиции со стороны иностранцев. "Баснословные инвестиции будут приходить из дальних стран, особенно из стран, связанных с Востоком", — говорит астролог.

Соглашается с коллегой и астролог, кандидат психологических наук Лариса Гресь, которая в целом прогнозирует падение экономики в стране, но сулит благоприятные события для первой столицы. "В 2017 году Харьков заключит рекордное количество контрактов и достигнет договоренностей. Власти города будут стремиться к новому партнерству и взаимоотношениям, и это ослабит существующие сложности в экономике города", — прогнозирует астролог. Звезды также прочат успех бизнесменам, которые предоставляют услуги в области искусства, красоты и эстетики. "Именно им будет дан шанс повысить свой уровень материального благосостояния. Небольшой подъем будет наблюдаться в туристическом, рекламном и издательском бизнесе", — говорит Лариса Гресь.

Однако, рядовому харьковчанину нужно быть готовым к повышению цен на все товары и услуги. По словам Гресь, ощутимым будет и рост цен на недвижимость. Правда, астролог Влад Росс прогнозирует денежную прибавку харьковчанам, которая придаст горожанам больше уверенности в завтрашнем дне. "Наконец-то горожане почувствуют истинную прибавку без инфляции", — говорит астролог.

Обещают звезды Харькову и развитие. По словам Влада Росса, на западе и юго-западе города начнут возводить

крупные объекты. "Поскольку эти районы связаны с зодиакальным знаком Весов, там создается благоприятная ситуация в первой половине года, а во второй половине года туда будут вкладывать финансы. Будет интенсивно идти строительство", — говорит астролог. На перспективу город начнет развиваться и расстраиваться на востоке и на северо-востоке. А вот для северной части города прогноз не такой радужный: возможно осложнение криминогенной ситуации.

ТЕНДЕНЦИИ: МЕНЬШЕ ВУЗОВ, РАЗБОРКИ И НОВЫЕ ПРОФЕССИИ

Политический расклад, по прогнозам звезд, не изменится, здесь будут царить стабильность и спокойствие. Астролог Лариса Гресь полагает, что, с точки зрения астрологии, какие либо существенные изменения в политической жизни маловероятны. А Влад Росс прогнозирует, что Харьков станет "островком безопасности" на следующий год. В связи с этим в первую столицу будут приезжать не только люди из зоны боевых действий в поисках тихого места. Также к нам будут перебираться жители других регионов страны в поисках лучших условий для жизни, так как город будет предоставлять возможность строить карьеру и развиваться.

Правда, криминогенная обстановка будет ухудшаться, не обойдется без "петушиных боев" в конце года. "Начиная со второй половины октября по декабрь могут быть большие разборки среди криминальных групп. Тем не менее все это будет зачищено полицией", — говорит астролог Влад Росс.

Звезды также обещают Харькову и активное развитие различных отраслей. В приоритете — информационные технологии, различные инновационные разработки, строительство военизированной техники. "Авиация, танки и новые технологии — конек Харькова. Могут открываться новые заводы, которые будут производить то, чего еще не было, например, какие-то новейшие машины", — говорит Влад Росс.

Грядут изменения и в сфере образования. По словам Ларисы Гресь, в Харькове будет сокращаться количество вузов. Да и выпускникам 2017-го стоит пересмотреть планы по выбору будущей профессии: уже в этом году нужно обратить внимание на профессии, которые связаны с биотехнологиями, биомедициной, цифровыми и нанотехнологиями, инжинирингом.

"С точки зрения астрологии, начиная с 2020 года актуальность приобретут профессии инженера в самых различных направлениях, специалисты в области логистики, IT-медики, дизайнеры и архитекторы медоборудования, генетические консультанты и аналитики, специалисты по модернизации строительных технологий", — говорит Лариса Гресь. Свою актуальность могут утратить такие профессии, как юрист и экономист.

А вот веб-разработчики и программисты станут самыми востребованными специалистами на рынке труда. "Нужно обратить внимание на профессии, которые находятся на стыке компьютерных технологий и биологии, IT-генетик. Деятельность IT-генетика заключается в программировании генома для лечения наследственных болезней", — советует нынешним школьникам астролог Лариса Гресь.