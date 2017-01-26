Бездомные собаки напали на ребенка в Харьковской области

Вчера, 20:54

Три бродячих пса напали на ребенка, когда он шел на учебу

По дороге в школу. Фото: НТВ
По дороге в школу. Фото: НТВ

В Лозовой Харьковской области ученика 4-го класса искусали бездомные собаки. Как сообщил заммэра города Юрий Кушнир, сразу три бродячих пса напали на ребенка, когда он шел на учебу. К счастью, недалеко оказались взрослые, которые защитили мальчика и прогнали животных. По словам чиновника, школьника увезли в больницу, медики оценивают его состояние как удовлетворительное — после схватки с собаками у ребенка остались синяки и царапины.

Директор школы №11 Валерий Бережной, в которой учится пострадавший, заверил, что мальчик спокойный и вряд ли мог спровоцировать четырехлапых на агрессивное поведение. Лозовские чиновники уверяют: о проблеме бродячих животных наслышаны и обещают больше внимания уделять этой проблеме. В мэрии сообщают, что вместе с волонтерами будут отлавливать и стерилизовать бродяжек. Деньги на операции планируют выделить из горказны.
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