Бюджет Харькова-2017: сколько город получит денег и на что потратит

Депутаты Харьковского горсовета собрались на последнюю в этом году сессию. На вчерашнем заседании избранники решали, как распорядиться деньгами в 2017-м, выделяли землю под застройку и ссорились из-за скульптуры.

Самым важным решением сессии стало принятие бюджета Харькова на следующий год. В 2017-м казну планируют наполнить почти на 11 млрд грн, 6,7 млрд грн из которых город заработает сам, а остальное ждут в качестве субвенций и дотаций из госбюджета. Как сообщила директор департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, 63% расходов бюджета направят на социальную, а также культурную сферы, в частности увеличат зарплаты бюджетников. По словам Таукешевой, средний заработок учителя высшей категории составит 6000 грн против сегодняшней 4700 грн, а педагога без категории — 3600 грн против 2900 грн. На реконструкцию зоопарка выделили 100 млн грн.

Обсуждали в сессионном зале и планы. Мэр Геннадий Кернес поведал о предстоящем строительстве нового полигона по переработке твердых бытовых отходов, который будут возводить поляки и о перспективах строительства метро в сторону Одесской. На подземку ЕБРР и Европейский инвестиционный банк готовы выделить 320 млн евро, из горбюджета выделят до 80 млн грн.

"СТУДЕНТЫ"-СТРОИТЕЛИ. Перед голосованием за выделение участков под застройку выступил депутат от фракции объединения "Самопомич" Игорь Черняк, сообщив, что решением планируется передать 16,5 га земли в Алексеевском лугопарке двум жилищно-строительным кооперативам, которые были созданы в сентябре и декабре.

"За 19 дней второй кооператив умудрился пройти все стадии, зарегистрироваться и успешно претендовать на получение городской земли. В состав этого кооператива входит семь физических лиц в возрасте от 19 до 26 лет. Город говорит, что у него нет свободных земельных участков для участников АТО, переселенцев или жителей льготных категорий, зато семи непонятным субьектам предоставляет землю совершенно бесплатно. Кто реально будет застраивать этот участок, ну не семь же студентов", — возмутился Игорь Черняк, призвав не голосовать за решение, но большинство нажало кнопку "за".

В это же время участники боевых действий под стенами мэрии требовали, чтобы им дали положенные земельные участки не в удаленных районах, а под Харьковом. Решали земельный вопрос и жители дома на проспекте Победы, возле которого начали возводить гаражи. Пикетчики утверждают: когда покупали квартиры, гаражей на плане не было. Мэр пообещал рассмотреть вопрос в рабочем порядке.

СКРИПАЧ. Звучали в сессионном зале и требования. Так, градоначальник отстаивал "Скрипача на крыше". Напомним, фигуру демонтировали в связи с планами нового владельца здания реконструировать дом. По словам Геннадия Кернеса, скульптура не может находиться в другом месте, поскольку, согласно легенде, именно на этой крыше играл для девушки влюбленный музыкант. Мэр обратился к депутатам фракции "Наш край" и потребовал, чтобы до пятницы скульптуру скрипача вернули. "Если скрипач не будет установлен на место, я и другие депутаты дадим какие-то средства, и мы сами сделаем нового скрипача и установим на том же месте", — заявил Кернес.

НОВАЯ НОРМА

Депутаты пересчитали и месячную норму потребления холодной воды, снизив ее с 8,1 до 6,9 кубов на человека. "Если перевести в денежный эквивалент, то экономия составит до 15 грн для каждого человека. Если прибавить услугу по водоотведению, то каждый сэкономит от 18 до 20 грн в месяц", — сказал мэр Геннадий Кернес.