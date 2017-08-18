Целебные источники под Харьковом известны далеко за пределами области

18 Августа 2017, 20:57

Двадцатидневный курс лечения, и пациенты избавляются от холецистита, гастрита, и восстанавливают здоровье после операций на сердце


Целебные березовские минеральные источники под Харьковом известны далеко за пределами области. Двадцатидневный курс лечения, и пациенты избавляются от холецистита, гастрита, и восстанавливают здоровье после операций на сердце.
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