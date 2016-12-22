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ЧП на вокзале в Харькове: 6-летнего ребенка зажало на эскалаторе http://www.segodnya.ua/img/article/7822/31_main.1482436703.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/31_tn.1482436703.jpg Харьков Сотрудникам ГСЧС пришлось сорвать металлическую плиту эскалатора, чтобы освободить ребенка

ЧП на вокзале в Харькове: 6-летнего ребенка зажало на эскалаторе

Вчера, 21:58

Сотрудникам ГСЧС пришлось сорвать металлическую плиту эскалатора, чтобы освободить ребенка

Малыш застрял в эскалаторе. Фото: LiveJournal
Малыш застрял в эскалаторе. Фото: LiveJournal

На Северном терминале вокзала "Харьков-Пассажирский" шестилетний мальчик застрял в эскалаторе. ЧП произошло в среду около 18:30. Как сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС, к моменту прибытия спасателей технические работники вокзала уже остановили механизм.

Пострадавший 6-летний мальчик находился в верхней части подъемника, а рядом стояла мама, которая держала на руках младшего ребенка. "Нога малыша была зажата между ступенями эскалатора и его гребенкой, которая и должна защищать от подобных случаев. Но по неизвестным причинам в этот раз она не сработала. Малышу было больно, но он держался достойно и почти не плакал", — говорят спасатели.

С помощью специального спасательного устройства "Разжим" сотрудникам ГСЧС удалось сорвать металлическую плиту эскалатора и освободить ребенка. Медики диагностировали у него перелом ноги и госпитализировали в горбольницу №17.
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Автор:

Козлова Оксана

Источник:

"Сегодня"

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