ЧП на вокзале в Харькове: 6-летнего ребенка зажало на эскалаторе

На Северном терминале вокзала "Харьков-Пассажирский" шестилетний мальчик застрял в эскалаторе. ЧП произошло в среду около 18:30. Как сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС, к моменту прибытия спасателей технические работники вокзала уже остановили механизм.

Пострадавший 6-летний мальчик находился в верхней части подъемника, а рядом стояла мама, которая держала на руках младшего ребенка. "Нога малыша была зажата между ступенями эскалатора и его гребенкой, которая и должна защищать от подобных случаев. Но по неизвестным причинам в этот раз она не сработала. Малышу было больно, но он держался достойно и почти не плакал", — говорят спасатели.

С помощью специального спасательного устройства "Разжим" сотрудникам ГСЧС удалось сорвать металлическую плиту эскалатора и освободить ребенка. Медики диагностировали у него перелом ноги и госпитализировали в горбольницу №17.