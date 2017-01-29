ЧП под Харьковом: баллон "рванул" во время ремонта

В Харьковской области прогремел взрыв. ЧП произошло в субботу около 14:15 в поселке Слобожанское Змиевского района. Во время монтажа натяжных потолков в пятиэтажке на ул. Маяковского, 13, взорвался газовый баллон, после чего вспыхнул пожар. В результате происшествия пострадало пять человек, которые сейчас борются за жизни.

Как сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС, к моменту прибытия спасателей на место происшествия огонь охватил 40 "квадратов" квартиры, а взрывная волна оказалась настолько сильной, что окна вылетели не только в квартире, но и в подъезде с третьего по пятый этажи, а также выбила входные двери на двух верхних этажах. Пожарные эвакуировали жильцов дома и отключили подъезд от газоснабжения и отопления.

В момент взрыва в квартире находилось пять человек, которых медики госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. У 43-летнего хозяина квартиры Анатолия Хмеля, его 23-летнего сына Евгения, а также двоих рабочих — 23-летнего Игоря Пупкова и 51-летнего Павла Бабака — серьезные ожоги. Вчера их перевезли из Змиевской ЦРБ в Харьков. Еще одна пострадавшая — 23-летняя невеста Евгения Мария Денисенко — во время ЧП находилась на балконе и взрывной волной ее выбросило с пятого этажа. Друзья семьи говорят: снежные сугробы под домом смягчили падение, но девушка борется за жизнь.

"Машу уже перевезли в Харьков, с понедельника должны начать переливание крови. А вот Женя находится в очень сложном состоянии, медики не дают никаких прогнозов", — говорит подруга Марии, Ангелина Шишка.

По словам девушки, ремонт в квартире Мария и Евгений делали в качестве свадебного подарка родителям, ведь в ближайшее время ребята планировали пожениться. А мужчин, которые и монтировали потолок, дома ждут дети. Игорь Пупков лишь недавно стал отцом, а Павел Бабак воспитывает троих несовершеннолетних детей. Семьи пострадавших обратились за помощью ко всем неравнодушным и организовали сбор денег на лечение.

По предварительным данным, баллон взорвался из-за нарушения правил пользования во время монтажа натяжного потолка. В отделе коммуникации облУНП сообщили, что по факту происшествия открыто уголовное производство по статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Виновным грозит до восьми лет тюрьмы. Как рассказал "Сегодня" помощник начальника облуправления ГСЧС Игорь Лупандин, эксперты работают над окончательным заключением, рассматривая две версии. Помимо несоблюдения правил эксплуатации газового оборудования, речь идет и о нарушении технологического процесса. "В каждом технологическом процессе есть правила безопасности, если применяется такое оборудование. Это и допустимое расстояние, и герметичность", — поясняет спасатель.

Чтобы ремонт в квартире прошел гладко, спасатели рекомендуют обращаться лишь в специализированные организации, которые умеют работать с газовым оборудованием. Нужно требовать лицензию на проведение работ и выяснить, где обучались мастера. Обязательно следует заключать договор, в котором должны быть прописаны гарантии безопасности. И самое главное — во время проведения работ в квартире должны находиться лишь специалисты.