Дочь Евгения Кушнарева о гибели отца: срежиссировали все

10 лет спустя семья политика говорит о сценарии, и все еще ждет ответы на вопросы

Завтра — десятая годовщина со дня гибели Евгения Кушнарева. Бывшего мэра Харькова и губернатора земляки запомнили харизматичным политиком, талантливым оратором, благодарят за строительство метро и отзывчивость.

Его смерть стала одной из самых резонансных и загадочных в Украине. 16 января 2007-го в Кушнарева попала шальная пуля во время охоты в Изюмском районе. По официальной версии, выстрел по неосторожности совершил Дмитрий Завальный, который тогда был депутатом облсовета и помощником нардепа Дмитрия Шенцева. Кушнарев потерял много крови и скончался на следующий день в Изюмской ЦРБ. Позже по решению суда Завального амнистировали, а вещдоки — уничтожили.

На похороны Кушнарева тогда приехали руководители страны и ведущие политики Украины, миллиардеры и партийные соратники. Многие обещали увековечить память, назвав в честь Кушнарева станцию метро, школу, библиотеку в саду Шевченко и даже предлагали переименовать улицу Сумскую. Однако все эти инициативы остались нереализованными.

"Представители власти выступали с такими проектами, когда это было нужно им, но семья всегда была против, потому что прекрасно понимала, что инициаторам такие проекты нужны на короткий промежуток времени, а потом о них все забывают", — рассказала "Сегодня" дочь Евгения Кушнарева, декан юридического факультета ХНУ им. Каразина Татьяна Кагановская. После гибели экс-губернатора власть имущие назвали именем Кушнарева Фонд поддержки молодых дарований, который создал он сам. Фонд продолжал работать пару лет, но сейчас он переживает не лучшие времена.

Семья Евгения Кушнарева после его гибели создала Фонд поддержки демократических инициатив, который возглавила Татьяна Кагановская. В 2014-м из-за ситуации в стране организация приостановила работу.

Младший брат Евгения Кушнарева, предприниматель Сергей, признается, что постоянно видит его во снах. Книги брата-политика для него стали настольными, дескать, некоторые фрагменты актуальны по сей день. "В книге "Выборы и вилы" брат написал, если Украина не сделает шаги в сторону децентрализации власти, не найдет формулу единства нации, то все закончится очень плохо", — отмечает Сергей Кушнарев. Возможно, когда-то он опубликует книгу о брате, к которой уже сделал наброски.

В годовщину гибели на могилу Евгения Кушнарева его родные приходят отдельно от официальных лиц. Татьяна Кагановская рассказывает: практически ни с кем из политических соратников экс-губернатора семья не общается, а участников злополучной охоты и последних дней Кушнарева – вообще исключила из своей жизни.

"Спустя годы мы считаем, что расследование проводилось по установленному сценарию, все срежиссировали. Даже адвокат был рекомендован нам не случайно, и направил все так, как было нужно заказчикам. К сожалению, мы это поняли только со временем, потому что когда произошло убийство, мы находились в таком состоянии, что не могли принимать адекватных решений", – заявляет Кагановская. В то же время семья надеется получить ответы на вопросы, которые не раскрыло следствие, и найти истинных виновников трагедии.

Эксперты отмечают, что самым важным делом Кушнарева стал вклад в развитие местного самоуправления и становление демократии. Он был первым мэром города, избранным в демократическом режиме.

"Кушнарев смог поднять имидж города, ему удалось установить контакты с городами-побратимами и многими государствами. Он заложил основу аппарата мэрии, был одним из основателей соцслужбы города, и один из первых ввел форму непосредственного общения людей с мэром — приемы городского головы", — рассказал политолог Валерий Дудко.